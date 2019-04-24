Киллер застрелил на улице российского подростка

городе Новокузнецк Кемеровской области неизвестный застрелил идущего по улице 17-летнего подростка. Об этом сообщили «Ленте.ру» в Следственном комитете России.

По предварительным данным, юноша шел на остановку общественного транспорта. К нему со спины подбежал неизвестный человек в маске и выстрелил в голову. Убийца подобрал гильзу и скрылся с места преступления.

Возбуждено уголовное дело об убийстве.

СК предоставил видео с места преступления.

На кадрах видна работа оперативно-следственной группы, полицейских и криминалистов.