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Киллер застрелил на улице российского подростка 

Lenta.ru + ещё 8 43 минуты назад
Фото: СК РФ
В городе Новокузнецк Кемеровской области неизвестный застрелил идущего по улице 17-летнего подростка. Об этом сообщили «Ленте.ру» в Следственном комитете России.
По предварительным данным, юноша шел на остановку общественного транспорта. К нему со спины подбежал неизвестный человек в маске и выстрелил в голову. Убийца подобрал гильзу и скрылся с места преступления.
Возбуждено уголовное дело об убийстве.
СК предоставил видео с места преступления.
На кадрах видна работа оперативно-следственной группы, полицейских и криминалистов.
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Криминал , Происшествия , Новокузнецк
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