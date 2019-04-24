Проглядевшего убийцу ребенка российского полицейского посадили

Суд признал виновным в халатности бывшего участкового из Московской области , проигнорировавшего жалобы на мужчину, который впоследствии убил пятилетнего ребенка. Об этом сообщила пресс-служба областного управления СК.

Полицейского приговорили к 10 месяцам исправительных работ с лишением права занимать должности на госслужбе два года.

Следствием и судом установлено, что 6 июня 2017 года участковому было поручено проверить жалобу жительницы подмосковного города Серпухов на Александра Семина , который совершил противоправные действия сексуального характера в отношении ее дочери.

Но полицейский не стал проводить проверку и 4 июля 2017 года вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.

Бездействие участкового внушило Семину чувство безнаказанности, и он в ночь с 22 на 23 июля 2018 года похитил пятилетнюю девочку с детской площадки и убил. Ее тело было найдено в спортивной сумке у железной дороги.

Расследование уголовного дела в отношении Александра Семина продолжается. В настоящее время он находится в психбольнице. Эксперты пока не могут определить степень его вменяемости в связи с тем, что обвиняемый пребывает в реактивном состоянии.