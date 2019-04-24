Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Проглядевшего убийцу ребенка российского полицейского посадили 

Lenta.ru + ещё 9 24 апреля 2019
Фото: РИА Новости
Суд признал виновным в халатности бывшего участкового из Московской области, проигнорировавшего жалобы на мужчину, который впоследствии убил пятилетнего ребенка. Об этом сообщила пресс-служба областного управления СК.
Полицейского приговорили к 10 месяцам исправительных работ с лишением права занимать должности на госслужбе два года.
Следствием и судом установлено, что 6 июня 2017 года участковому было поручено проверить жалобу жительницы подмосковного города Серпухов на Александра Семина, который совершил противоправные действия сексуального характера в отношении ее дочери.
Но полицейский не стал проводить проверку и 4 июля 2017 года вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.
Бездействие участкового внушило Семину чувство безнаказанности, и он в ночь с 22 на 23 июля 2018 года похитил пятилетнюю девочку с детской площадки и убил. Ее тело было найдено в спортивной сумке у железной дороги.
Расследование уголовного дела в отношении Александра Семина продолжается. В настоящее время он находится в психбольнице. Эксперты пока не могут определить степень его вменяемости в связи с тем, что обвиняемый пребывает в реактивном состоянии.
Последние новости
Умерла актриса Элина Быстрицкая Раскрыты подробности задержания полковника ФСБ Черкалина Украина остановила транзит российской нефти
Комментарии5
Криминал , Происшествия , Александр Семин , Московская область
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дело дознавательницы из Уфы завершено38
Пока вы спали: Украина признала беспомощность без России75
Ребенок упал в кастрюлю с кипятком8
Москва дала обещание жителям Донбасса18
Зеленский покинул Украину202
Видео
Зеленский покинул Украину
Украина В мире
Губернатор Магаданской области лишил министров премий
Политика
Дело дознавательницы из Уфы завершено
Происшествия Криминал
Зеленского в Турции сравнили с Порошенко на Мальдивах
В мире Украина
Россия назвала условие возвращения Донбасса Украине
Политика Конфликты
В московском метро появился «человек-антистресс»
Новости Москвы
Кремль не позволил Зеленскому сделать шаг навстречу
Политика Статьи
Макет будущего iPhone XI показали на видео
Гаджеты Наука и техника
Создана умная тележка для супермаркета
Наука и техника Технологии
Обезьяна научилась пользоваться Instagram
Наука и техника Интернет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение