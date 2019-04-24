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Москвичка украла икону на глазах у прихожан 

Мир24 + ещё 1 24 апреля 2019
Фото: РИА Новости
В Москве правоохранители задержали женщину, подозреваемую в краже иконы «Взыскание Младенца» из храма в новой Москве, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на МВД.
С заявлением в полицию обратился настоятель храма. По его словам, похитительница вынесла икону во время службы и скрылась на автомобиле.
На следующий день 52-летнюю москвичку удалось задержать. В ее квартире нашли похищенную икону, которую полицейские вернули в храм. Сейчас злоумышленница находится под подпиской о невыезде, в отношении нее возбуждено уголовное дело о грабеже.
В январе текущего года из Государственного исторического музея России таинственно пропала старинная икона «Богоматерь Смоленская Шуйская».
Согласно данным музея, икона была написана во второй половине XVI века в Вологде.
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Криминал , Происшествия , МВД , Интерфакс , Москва
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