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Бастрыкин рассказал, почему керченский студент устроил бойню в колледже 

Р-Спорт + ещё 12 2 часа назад
Устроившего стрельбу в колледже в Керчи Владислава Рослякова унижали сверстники за одежду с рынка, рассказал глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин.
Студент четвертого курса Владислав Росляков 17 октября 2018 года устроил стрельбу и взорвал бомбу в Керченском политехническом колледже. Погиб 21 человек, включая самого Рослякова, который покончил с собой.
"В чем причина — унижение. Этого мальчика в Керчи все время унижали одноклассники. Оказывается, сейчас важно ходить в джинсах именно американских, а не в подделке под американские, футболка точно такая же, не подделка. Он подделывал, покупал на рынке, у него мама одна была. Его постоянно унижали на этой основе, вот результат", — сказал Бастрыкин, выступая на международной научно-практической конференции во Всероссийском государственном университете юстиции.
Запись выступления опубликована в соцсети "Вконтакте".
Пример Рослякова Бастрыкин привёл, говоря о реакции молодежи на несправедливость общества, государства и права, которым государство руководствуется.
"Конечно, нужно обеспечить адекватное воздаяние за дела добрые и недобрые. Надо поощрять нравственное и положительное поведение, и это мы особенно чувствуем, когда дети достают винтовки, пистолеты, бомбы, гранаты и идут в наши школы", — сказал Бастрыкин.
Ранее подруга Рослякова рассказывала, что он хотел отомстить издевавшимся над ним одногруппникам. По словам девушки, Росляков рассказывал ей, что часто ссорился с окружающими, так как потерял доверие к людям, когда его одногруппники начали унижать его "за то, что он не такой, как все".
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Комментарии4
Криминал , Видео , Происшествия , Александр Бастрыкин , СКР , Керчь
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