Найденный на дне реки Ангары телефон помог посадить убийц

Иркутский областной суд приговорил к срокам от 16 до 19 лет трех фигурантов уголовного дела об убийстве сотрудницы ювелирной компании из Таганрога , у которой похитили украшения на 14 миллионов рублей. Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе облсуда.

Организатор преступления — 35-летний житель Таганрога Роман Кобяцкий был осужден на 19 лет лишения свободы и оштрафован на 120 тысяч рублей, исполнитель убийства — 42-летний житель поселка Усть-Куда Иркутской области Александр Шахбазов получил 16 лет заключения и штраф в 100 тысяч рублей. 49-летнему иркутскому таксисту Вячеславу Никулину, который перевозил убийцу и жертву, как пособнику назначили 17 лет лишения свободы и штраф 100 тысяч рублей.

Подсудимые также должны выплатить три миллиона рублей отцу и дочери убитой женщины в качестве компенсации морального вреда.

По данным Следственного комитета, торговый представитель ювелирной компании из Таганрога 41-летняя Наталья Мулихова утром 18 февраля 2018 года прилетела в Иркутск из Ростова-на-Дону. Она вышла из аэропорта и пропала.

20 февраля на льду реки Ангара была обнаружена сумка с женским телом. Погибшей оказалась Мулихова, эксперты нашли на ее теле огнестрельные ранения груди и живота.

Убийство было раскрыто в течение недели по горячим следам.

Сотрудники Росгвардии на дне Ангары нашли телефон женщины. Эксперты восстановили электронный чип с записью всех телефонных разговоров. Среди них были переговоры погибшей с организатором убийства.

Следствие установлено, что Кобяцкий работал вместе с Мулиховой в ювелирной компании директором отдела продаж, но его уволили за драку. Пользуясь своими знаниями об особенностях работы, он за три месяца разработал план убийства с целью хищения ценностей.

К его реализации Кобяцкий привлек знакомого Шахбазова, который из Иркутска отправил ему в Таганрог сим-карту с номером мобильного телефона, используемого на территории Иркутской области. С этого номера Кобяцкий под видом иркутского предпринимателя позвонил в ювелирную компанию и заказал товар на крупную сумму денег.

18 февраля Мулихова с тремя тысячами единиц украшений на 14 миллионов рублей прилетела в Иркутск и села в такси, за рулем которого был Никулин, а на пассажирском месте Шабхазов.

По дороге он застрелил женщину из пистолета ТТ. Забрав ювелирные украшения, преступники бросили тело на лед Ангары в нескольких метрах от берега.

Кобяцкого задержали в его квартире в Таганроге, а его сообщников в Иркутске. У них оперативники нашли пистолет ТТ с глушителем и более двух тысяч похищенных ювелирных изделий, которое было возвращено компании.