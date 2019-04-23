Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В киевском ресторане ограбили польского дипломата 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: Tarasov, globallookpress
Потерпевший лишился почти 2,5 тысяч рублей.
В Киеве ограбили дипломата посольства Польши. Кража произошла в воскресенье, 21 апреля.
Уточняется, что неизвестный злоумышленник ограбил польского дипломата в ресторане «Вареничная Катюша». При этом, как уточняет газета Vesti со ссылкой на источник в правоохранительных органах Украины, жертвой преступления стал первый секретарь посольства Польши в стране.
В результате потерпевший обратился в полицию с заявлением, в котором уточнил, что у него украли кошелек с шестью тысячами гривен, что примерно равняется 2,5 тысячам рублей.
В настоящее время по факту грабежа возбуждено уголовное дело. Ведется розыск злоумышленников.
Ранее сообщалось, что киевские полицейские совершили свое «правосудие» — они приехали на вызов и ограбили квартиру.
ТК «Звезда»: последние новости
Участник нападения на псковских десантников в Чечне приговорен к 16 годам колонии Очевидцы сообщили о драке полицейских и гаишников в московском баре Двух школьниц подозревают в подготовке массового убийства в США
Криминал , Польша
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиян ждут нововведения на работе18
Первый президент Украины обратился к Зеленскому62
Прервали молчание: Госдеп оценил выборы на Украине51
Школьник сломал позвоночник после прыжков на батуте2
Сигналы от Зеленского: Донбасс может ждать «сюрприз»194
Видео
«Через год»: Порошенко пойдет в президенты
Украина В мире
Приказ Зеленского: «мерзавцев» из Рады распустят
Украина В мире
Как Зеленский выстроит отношения с Западом
Украина Статьи
Нагадили и сожгли крест: кто надругался над могилой Осина
Происшествия Статьи
Это могла быть дочь: могилу Осина осквернили
Происшествия
«Не надо признавать выборы»: Зеленскому вынесли вердикт
Украина В мире
Расправа за «дело»: кто убил следователя Шишкину
Происшествия Статьи
Пока вы не уснули: почему Путин не поздравил Зеленского
В мире
Удар по планам Порошенко: решена судьба УПЦ
Украина В мире
Время пришло: окружение Порошенко зовут на допросы
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение