В киевском ресторане ограбили польского дипломата

Потерпевший лишился почти 2,5 тысяч рублей.

В Киеве ограбили дипломата посольства Польши . Кража произошла в воскресенье, 21 апреля.

Уточняется, что неизвестный злоумышленник ограбил польского дипломата в ресторане «Вареничная Катюша». При этом, как уточняет газета Vesti со ссылкой на источник в правоохранительных органах Украины, жертвой преступления стал первый секретарь посольства Польши в стране.

В результате потерпевший обратился в полицию с заявлением, в котором уточнил, что у него украли кошелек с шестью тысячами гривен, что примерно равняется 2,5 тысячам рублей.

В настоящее время по факту грабежа возбуждено уголовное дело. Ведется розыск злоумышленников.

Ранее сообщалось, что киевские полицейские совершили свое «правосудие» — они приехали на вызов и ограбили квартиру.