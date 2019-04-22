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На Шри-Ланке задержали 24 человека после взрывов на острове 

РИА Новости + ещё 39 9 часов назад
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Полиция Шри-Ланки задержала 24 человека в связи с несколькими взрывами, произошедшими на острове в воскресенье, передает телеканал News 1st со ссылкой на представителя полиции.
Ранее сообщалось о 13 задержанных.
По словам представителя полиции, задержанные находятся под стражей в департаменте уголовных расследований.
В пасхальное воскресенье на Шри-Ланке произошла серия взрывов, первые шесть прогремели в трех храмах и трех отелях страны, седьмой — на западе острова, восьмой — в жилом комплексе в пригороде Коломбо.
По последним данным, число погибших в результате восьми взрывов достигло 290, среди них граждане Дании, Японии, Пакистана, Марокко, Индии, Бангладеш, КНР, Нидерландов, США, Турции и Великобритании. Около 500 человек пострадали. Посольство РФ на Шри-Ланке сообщило, что россиян среди погибших и пострадавших нет, и рекомендовало не посещать Коломбо.
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Криминал , Азия , Африка , Катастрофы , Пожары , Происшествия
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