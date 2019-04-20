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Обвиняемый в убийстве военных уроженец Чечни оправдан 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 40 минут назад
Фото: РИА Новости
Присяжные в Северо-Кавказском окружном военном суде в Ростове-на-Дону вынесли оправдательный вердикт Расамбеку Бекмурзаеву, которого обвиняли в убийстве трех военных, сообщила пресс-секретарь суда Алена Катькало.
Присяжные совещались с 15.00 до 22.00 мск, передает ТАСС.
Следствие считало, что в 2000 году Бекмурзаев на рынке Урус-Мартана застрелил трех военнослужащих, один из которых был сотрудником ФСБ. После этого, по версии следствия, Бекмурзаев забрал у убитых автоматы и боеприпасы, которые, как считалось, передал неизвестному, передает РИА «Новости».
Сообщалось, что в 2001 году Бекмурзаев несколько месяцев состоял в банде, которая совершала нападения на военных и правоохранителей, а после работал водителем такси.
В пресс-службе суда добавили, что судья покинул совещательную комнату, сообщив об освобождении Бекмурзаева из-под стражи с подпиской о невыезде.
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Криминал , ФСБ , РИА Новости , ИТАР-ТАСС , Чеченская Республика
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