«Вора в законе» Таро экстрадируют из России в Испанию

Таро 9 апреля освободился из колонии в Оренбуржье, но тут же был снова задержан. Суд города Соль-Илецк арестовал его на 40 дней до 19 мая.

"В соответствии с постановлением Соль-Илецкого районного суда Оренбургской области, а также на основании положений Европейской конвенции о выдаче Т. Г. Ониани заключен под стражу с содержанием в ФКУ СИЗО-3 УФСИН России по Оренбургской области для обеспечения выдачи компетентным органам Королевства Испания", — заявили в ведомстве.

В МВД указали, что по истечению срока наказания Ониани был задержан как лицо без гражданства на основании международного уведомления о розыске и аресте, при этом решение о нежелательности его пребывания в России было принято в августе 2018 года. "Сотрудниками полиции на постоянной основе проводится работа по нейтрализации негативного влияния на криминогенную обстановку в Российской Федерации лиц, занимающих высшее положение в преступной иерархии", — добавили в ведомстве.

По версии следствия, Ониани совместно с несколькими сообщниками, дело в отношении которых выделено в отдельное производство, вечером 18 марта 2009 года на Смоленской площади в Москве похитил столичного бизнесмена. Его привезли в один из ресторанов, где по указанию Ониани жестоко избили бейсбольной битой. Следствие утверждает, что за освобождение предпринимателя потребовали у его родственников 500 тысяч долларов. Как установила прокуратура , после похищения потерпевшего трое суток удерживали в специально арендованной квартире.

Получив 21 марта 2009 года часть выкупа в 218 тысяч долларов, обвиняемые освободили пострадавшего. После этого они, по версии следствия, потребовали от предпринимателя заплатить им оставшуюся часть выкупа. Тогда потерпевшие обратились в правоохранительные органы. Вскоре подозреваемых задержали. Ониани был приговорен к 10 годам заключения, но позднее добился снижения срока на два месяца.

Представители колонии характеризовали его как злостного нарушителя режима, который имеет 253 взыскания, за них его не раз помещали в ШИЗО и карцер. ФСИН отмечала, что Ониани в культурно-массовых мероприятиях не участвовал, отказался от работ по благоустройству колонии, в свободное время к самообразованию и просвещению не стремился, общественно-полезной деятельностью не занимался. Указывалось, что в общении с представителями администрации Ониани вел себя нагло, некорректно, высказывал недовольство режимом содержания. Его характер описывали как малообщительный, скрытный, наглый, хитрый.