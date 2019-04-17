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В Новой Москве обокрали частный дом 

ТАСС + ещё 3 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Преступники в Новой Москве обокрали частный жилой дом, похитив крупную сумму денег и ювелирные украшения. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.
"В столичную полицию обратилась женщина и сообщила о краже из частного жилого дома по адресу: поселение Рязановское, деревня Тарасово", — сказали в пресс-службе.
Сотрудниками полиции было установлено, что неизвестные взломали пластиковые окна на втором этаже дома, открыли сейф, похитив оттуда 300 тыс. рублей, $6 тыс., €2 тыс., а также ювелирные изделия на сумму 1,4 млн рублей. Общий материальный ущерб составил 2,23 млн рублей.
Возбуждено уголовное дело по статье "Кража" (ч. 4 ст. 158 УК РФ).
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