Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Туве поймали двух сбежавших заключенных, в бегах еще семь 

Вести.Ru 49 минут назад
Полиция задержала двух сбежавших из изолятора временного содержания в Туве. Всего из изолятора сбежало девять человек.
Побег был совершен в воскресенье, 14 апреля, сообщает ТАСС. Двое заключенных избили и порезали ножом дежурного сотрудника полиции, после чего они открыли остальные камеры и с еще семью арестантами (среди них те, кто получил сроки за разбой, грабеж, причинение тяжкого вреда здоровью) бросились в бега.
На поиски бандитов направлено более 100 человек, в том числе с помощью полицейских из Хакасии и Красноярского края.
Вести.Ru: последние новости
Стрельба в Мельбурне: один из раненых скончался Полковника дагестанской полиции задержали по делу о финансировании терроризма На Урале сын полицейского офицера попался на перевозке наркотиков
Криминал , Видео , ИТАР-ТАСС , Республика Тыва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Битва за Луну: Какие державы ждет успех83
Американцам дали только 10 минут на спасение на МКС82
Названа дата встречи Путина и Ким Чен Ына96
Пугачева тайно помогала с похоронами Началовой10
Ребенок упал с шестого этажа и остался жив
Видео
«Не больше»: Порошенко вспомнил о мечте Путина
Украина В мире
Угроза срыва: Крым выдвинул обвинение Киеву
Политика Конфликты
«Ти ж мене підманула»: Порошенко неожиданно запел
В мире Украина
На митинге в поддержку Порошенко произошла давка
В мире Украина
Не дай боже. Порошенко рассказал о действиях при поражении
В мире Украина
Япония нашла новый повод для претензий к РФ по Курилам
Политика
Запугивают немцев. В Крыму ответили на ноту протеста Киева
Политика
Порошенко прибыл на стадион
В мире Украина
Порошенко поставил ультиматум Зеленскому
В мире Украина
Все силы: Су-22М3 и МиГ-23 брошены в бой в Ливии
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение