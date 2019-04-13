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Тело мужчины в хоккейной сумке обнаружили в Подмосковье 

Газета.Ru + ещё 9 55 минут назад
Фото: РИА Новости
В городском округе Электросталь в хоккейной сумке в воде обнаружили труп мужчины со связанными скотчем руками и ногами, передает агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на СК России по Московской области.
Сообщается, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК России ("Убийство"). По данным следователей, на вид погибшему около 40-45 лет, смерть наступила около шести месяцев назад.
В СК добавили, что в настоящее время принимаются меры по установлению личности погибшего, устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления.
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Криминал , Происшествия , СКР , Электросталь , АГН "Москва" , Московская область
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