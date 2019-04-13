Тело мужчины в хоккейной сумке обнаружили в Подмосковье

В городском округе Электросталь в хоккейной сумке в воде обнаружили труп мужчины со связанными скотчем руками и ногами, передает агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на СК России по Московской области.

Сообщается, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК России ("Убийство"). По данным следователей, на вид погибшему около 40-45 лет, смерть наступила около шести месяцев назад.

В СК добавили, что в настоящее время принимаются меры по установлению личности погибшего, устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления.