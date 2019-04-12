Маньяк-таксист из Хакасии приговорен к пожизненному заключению

Хакасии суд приговорил к пожизненному заключению в колонии особого режима мужчину, который в течение пяти лет насиловал и убивал женщин. Маньяк притворялся таксистом, ездил по Абакану и предлагал одиноким девушкам на улице воспользоваться его услугами. Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Верховный суд Хакасии приговорил к пожизненному заключению за серию изнасилований и убийство четырех человек Дмитрия Лебедя — маньяка, заманивавшего в машину девушек под видом таксиста. Отбывать наказание мужчина будет в колонии особого режима.

Судебный процесс начался 5 февраля и проходил за закрытыми дверями. Пока приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в Верховном суде России

Лебедь был задержан осенью 2018 года. По данным следствия, мужчина совершал преступления с 2013 по 2017 год в городе Абакан и прилегающих к нему районах. В частности, он совершил четыре убийства, а также покушения на убийство, ряд краж, изнасилований и насильственных действий сексуального характера.

Согласно уголовному делу, которое содержит 22 тома, Лебедь нападал на женщин в возрасте от 18 до 34 лет. 32-летний мужчина арендовал машину и, притворившись частным таксистом, предлагал одиноким женщинам, некоторые из которых были в алкогольном опьянении, подвезти их до дома.

В апреле 2013 года маньяк изнасиловал 19-летнюю девушку, а затем хотел убить ее, но жертве нападения удалось вырваться и убежать. В марте 2014 года Лебедь напал на 28-летнюю девушку, которой тоже повезло отбиться. В июне 2015 года преступник убил 27-летнюю девушку, останки которой нашли лишь через два года. Еще через месяц его жертвой стала 28-летняя беременная женщина, пережившая насильственные действия сексуального характера. Такое же преступление маньяк совершил в марте 2016 года. В сентябре 2017 года маньяк изнасиловал и убил 24-летнюю девушку. Сняв с погибшей ювелирные украшения, ее тело он спрятал в лесополосе, забросав сухой травой.

В ходе расследования уголовного дела следователи допросили более 80 свидетелей, было проведено более 18 судебных экспертиз.

2 апреля Мосгорсуд приговорил к пожизненному сроку Бахтиера Матякубова, жертвами которого стали пять женщин в Москве и Подмосковье. Как установило следствие, с января по апрель 2015 года маньяк нападал на женщин в безлюдных местах столичного региона и убивал, нанося удары ножом.

Адвокат Матякубова Марина Ефименко сообщила, что мужчина почти сразу признал свою вину и согласился сотрудничать со следствием. Давление на ее подзащитного не оказывалось, подчеркнула юрист.

Правоохранители смогли вычислить преступника после изучения детализации мобильного телефона и пошагового восстановления его передвижений, которые они соотнесли с местами преступлений. Следователи узнали адрес проживания подозреваемого и во время обыска нашли одежду, на которой сохранились следы крови двух жертв. Однако к этому моменту Матякубов уже бежал на Украину, его объявили в международный розыск. В декабре 2017 года мужчину экстрадировали из Киева в Москву.

Согласно экспертизе, Матякубов страдает «эмоционально неустойчивым расстройством личности, вспыльчивостью, повышенной возбудимостью, мстительностью». Он также испытывает «личную неприязнь к лицам женского пола».

Мужчина совершал убийства не только в России, но и на территории Украины и Узбекистана. Украинский суд уже приговорил его к пожизненному сроку за два убийства. Сейчас рассматривается вопрос о передаче осужденного на родину в Узбекистан, где его ждет новый суд.

Матякубов уже признался в убийстве трех соотечественниц.

Ранее в Череповце был осужден 41-летний мужчина, который на протяжении нескольких лет насиловал несовершеннолетних девочек. Преступника приговорили к 21 году в исправительной колонии строгого режима. Более 10 лет мужчина оставался безнаказанным: правоохранителям долго не удавалось установить его личность, поскольку жертвы не могли описать насильника, а свидетелей инцидентов не было.

Спустя некоторое время производство уголовных дел было приостановлено «в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого». Кроме того, дела находились у разных следователей, и сотрудники правоохранительных органов своевременно не увидели связи между преступлениями.

В августе 2018 года было возобновлено предварительное следствие — три дела объединили в одно производство. При помощи множества экспертиз по сохранившимся вещественным доказательствам правоохранителям удалось доказать, что все эпизоды совершил один человек. Так, на одежде потерпевших следователи обнаружили одинаковые посторонние волокна.

Преступником оказался уроженец поселка Шексна, окончивший только четыре класса школы. В юности он получил первую судимость. Мужчина попал в поле зрения правоохранителей только в 2017 году, когда отбывал срок за преступление сексуального характера. Сначала он отрицал свою причастность к эпизодам с несовершеннолетними, однако после предъявления доказательств написал явку с повинной.