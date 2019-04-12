Уголовное дело по факту пожара в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово направлено в суд, сообщается на сайте Генеральной прокуратуры России.
"Заместитель генерального прокурора РФ утвердил обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденному по факту пожара в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в Кемерово… После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в Заводский районный суд Кемерово для рассмотрения по существу", — говорится в сообщении.
Пожар в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" произошёл 25 марта и унёс жизни 60 человек. Ранее в суде представитель СК заявил, что срок предварительного следствия по этому делу продлён до одного года, то есть до 25 марта 2019 года.
В настоящее время фигурантами уголовного дела по факту ЧП являются 15 человек. Среди обвиняемых — собственники и управляющие зданием, охранник, теперь уже бывшие руководители областного МЧС, а также ответственные за ввод торгового центра в эксплуатацию, пожарную сигнализацию и непосредственное тушение огня на месте происшествия. Все они задержаны и арестованы.