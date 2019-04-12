Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Уголовное дело о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово направили в суд 

РИА Новости + ещё 9 7 часов назад
Фото: ТАСС
Уголовное дело по факту пожара в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово направлено в суд, сообщается на сайте Генеральной прокуратуры России.
"Заместитель генерального прокурора РФ утвердил обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденному по факту пожара в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в Кемерово… После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в Заводский районный суд Кемерово для рассмотрения по существу", — говорится в сообщении.
Пожар в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" произошёл 25 марта и унёс жизни 60 человек. Ранее в суде представитель СК заявил, что срок предварительного следствия по этому делу продлён до одного года, то есть до 25 марта 2019 года.
В настоящее время фигурантами уголовного дела по факту ЧП являются 15 человек. Среди обвиняемых — собственники и управляющие зданием, охранник, теперь уже бывшие руководители областного МЧС, а также ответственные за ввод торгового центра в эксплуатацию, пожарную сигнализацию и непосредственное тушение огня на месте происшествия. Все они задержаны и арестованы.
Последние новости
Трамп объявил о госперевороте в США Перепалка Порошенко и Зеленского в прямом эфире (видео) На Урале священника отправили служить в село из-за фото жены
Комментарии
Криминал , Пожары , Происшествия , МЧС , Кемерово
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Под чужими именами: раскрыта тайна семьи Порошенко62
«Хам»: украинцы в бешенстве от Порошенко и Зеленского80
Получите: Россия выставила счет за «подпорченный» Крым452
Удар исподтишка: Литва вручила России ноту86
Медведев заработал больше Путина38
Видео
Россию обвинили в подготовке войны в Европе
В мире Политика
Появилось видео встречи Зеленского и Макрона
В мире Европа
Путин: призыв в армию уйдет в прошлое
Политика Армия
Пока вы спали: Черный список ЦБ слили в Сеть
Общество
Погода на выходные: будет облачно и дождливо
Погода Общество
На «сбитого фурой» Зеленского высыпали героин
В мире Украина
Снова за старое: Украина направит суда в Керченский пролив
В мире Армия
«Юра, прости»: что происходит с космонавтикой
Наука и техника Статьи
Испугался компромата: почему Ленин сдал Ассанжа
В мире
«Все!»: Ассанж задержан
Криминал В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение