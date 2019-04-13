Бизнесмен убил жену и хотел продать дочь. Его сгубила жадность и любовь к женщинам

Убийство в семье финансистов с Уолл-стрит расследовали десять лет. Бывший трейдер не гнушался ничем, чтобы добраться до миллионов покойной жены. Он планировал отравить собственных родителей, похитить несовершеннолетнюю дочь и насильно выдать ее замуж. Его остановила обиженная любовница. «Лента.ру» узнала, чем закончился громкий судебный процесс.

Утром 31 декабря 2009 года девятилетняя Анна проснулась первой. Ее трехлетний брат Майлз все еще спал. Девочка встала с кровати и пошла в ванную комнату. Там перед ней предстала ужасная картина. Вода в ванне была смешана с кровью, а на дне лицом вниз лежала мертвая женщина — ее мать, 47-летняя Шеле Данишефски-Ковлин.

Анна побежала к телефону и набрала номер отца: «С мамой что-то не так». Через пару минут 36-летний Родерик Ковлин стоял на пороге. Несколько месяцев назад Шеле подала на развод, но сняла ему соседнюю квартиру — не стала травмировать детей, которые хотели видеть отца. Мужчина позвонил в службу спасения и сообщил о происшествии.

Девочка открыла полицейским и пожарным дверь и отвела в ванную. Род сидел на коленях перед лежащим на полу телом бывшей супруги.

«Сделайте что-нибудь!» — попросил он.

Спасать женщину было поздно: судя по трупному окоченению, она погибла больше часа назад. На ее лице были видны свежие царапины, а кровь натекла из раны на голове. Дверца шкафчика, висевшего над ванной, была сорвана с петель.

Род рассказал, что вытащил тело из воды, накрыл одеялом и пытался делать искусственное дыхание. «Думаю, она могла схватиться за деревяшку, за шкафчик, упала, стукнулась затылком и ушла под воду», — предположил он. Мужчина был явно взволнован. Он дрожал, пытался обнимать полицейских и повторял: «Не верю, что это случилось».

Брак и развод

Шеле и Род познакомились в 1998 году и через считанные недели сыграли свадьбу. Оба работали на Уолл-стрит: Род был начинающим трейдером, а Шеле занималась управлением частным капиталом и дослужилась до поста вице-президента в крупной финансовой компании. Семья жила в Верхнем Вест-Сайде — богатом районе Манхэттена возле Центрального парка.

В отличие от жены, Роду не удалось сделать карьеру. Он подолгу нигде не работал и без всякого смущения жил на зарплату жены или выпрашивал деньги у родителей. Все свое время мужчина тратил на хобби. Он получил черный пояс по тхэквондо и регулярно ездил на профессиональные турниры по нардам.

Его третьим хобби были женщины. Незадолго до развода он поддерживал регулярные контакты с двумя десятками любовниц. Чтобы не запутаться, он составил график свиданий и хранил его в своем компьютере. Мужчина часто встречался с проститутками и с поразительным упорством пытался завести новые знакомства в интернете. В октябре, ноябре и декабре 2009 года он переписывался в Facebook с 860 женщинами.

На десятой годовщине свадьбы Род объявил, что хочет открытого брака и права встречаться с другими. Шеле давно подозревала об изменах, но это стало последней каплей. В апреле 2009 года жена выгнала его из квартиры, а через месяц подала на развод. Она признавалась родственникам и знакомым, что боится мести, и подумывала заплатить мужу 250 тысяч долларов, чтобы он оставил ее в покое.

Опасения не были напрасными. Перспектива остаться без денег совсем не обрадовала Рода. Он начал вредить Шеле: сначала позвонил ее начальству и соврал, что она принимает наркотики, а когда те отказались верить, пригрозил написать донос в налоговую службу . У него оставались ключи от квартиры жены, поэтому он тайно наведывался туда, чтобы читать ее эсэмэс и электронные письма. В июле 2009 года Род обвинил жену в домогательствах к трехлетнему сыну и даже отвел ребенка к врачу для медицинского освидетельствования.

Результат оказался противоположным ожидаемому: его уличили в клевете и запретили встречаться с сыном без присмотра. Кроме того, Шеле удалось получить судебный ордер, который не позволял Роду приближаться к ней, а чтобы помешать ему забрать детей, она никогда не расставалась с их документами.

29 декабря 2009 года женщина написала юристу, что хочет изменить завещание и вычеркнуть оттуда мужа. В случае ее смерти четыре миллиона долларов останутся детям, а Род не получит ничего. Они назначили встречу на первое января.

Подозрения

Первого января тело Шеле осматривал патологоанатом. Он заметил четыре синяка величиной с монету на ее правом запястье и большой кровоподтек на указательном пальце. Специалист настаивал на вскрытии, но религиозные родители Шеле были против. Полиция не возражала. Поскольку причиной смерти сочли несчастный случай, на месте гибели не искали ни отпечатки пальцев, ни образцы ДНК, ни другие улики. Через два дня женщину похоронили.

Вскоре родственники Шеле начали понимать, что поспешили. Подозрительных деталей было слишком много. Кто-то вспомнил, что за день до смерти Шеле посетила салон красоты и сделала кератиновое выпрямление волос. После такой процедуры нельзя мочить волосы в течение трех суток, однако тело нашли в ванне с водой. Это тоже было странно: все знали, что Шеле не любила сидеть в ванне и предпочитала душ. Ее сестра вспомнила, как Шеле жаловалась на мужа: «Род ненавидит меня сильнее, чем любит детей», — говорила она.

В апреле 2010 года семья дала согласие на эксгумацию тела. Судмедэксперт нашел ссадины на лице женщины, кровоподтеки и порезы на губах, два вывихнутых ребра и перелом подъязычной кости. Такие травмы могут свидетельствовать о том, что женщина была убита при помощи удушающего приема.

Подозрения сразу пали на Рода. И мотив, и возможность были только у него. По версии следствия, он пошел на убийство, чтобы остаться в завещании. В этом случае ему достались бы два миллиона долларов и страховка, также превышающая миллион долларов (еще два миллиона получили бы дети). По всей вероятности, мужчина открыл дверь своими ключами, проник в квартиру и задушил жену. Затем он положил тело в заполненную водой ванну, чтобы выдать произошедшее за несчастный случай, и вернулся домой.

Проблема заключалась в том, что на его вину указывали только косвенные доказательства. Присяжных этим не пронять. Чтобы выиграть время, родственники Шеле добились задержки выплаты наследства и страховки на шесть лет. Род мог получить их быстрее только в том случае, если расследование завершится раньше, и с него будут сняты все подозрения.

У мужчины оставался только один способ добраться до миллионов жены — дети. Если бы ему удалось сохранить родительские права, он получил бы контроль над их долей наследства. Родители Шеле категорически возражали. Его собственные отец и мать, у которых с 2011 года жили Анна и Майлз, тоже — однажды он избил сына у них на глазах. Род переехал к ним и прикарманил 80 тысяч долларов, отложенных на колледж дочери, но больше ничего не добился.

Впервые за долгое время ему пришлось самому зарабатывать на жизнь. Мужчина стал коллектором и поражал жесткостью даже собственных коллег. «В одном случае его клиент сказал, что у него рак, и он не может вернуть ссуду немедленно, — вспоминал потом один из сослуживцев. — Род был в ярости. У него не было никакой жалости. Он говорил: "Мне плевать, что у него рак. Я хочу деньги"».

Разоблачение

В 2015 году в полицию пришла Дебра Олес — одна из любовниц Рода. Они познакомились на турнире по нардам за несколько месяцев до гибели Шеле. После ссоры женщина решила выложить все, что знала. Она утверждала, что Род сознался ей в убийстве жены, а потом рассказывал о попытках добраться до денег, которые достались Анне и Майлзу. И это были не просто слова. У нее сохранились аудиозаписи некоторых разговоров.

По словам Олес, из-за опекунства Род рассорился с родителями. Отец и мать мешали ему распоряжаться наследством детей, поэтому от них следовало избавиться. Как именно, он еще не знал. Во время урагана в 2012 году мужчина подумывал о том, чтобы поджечь их дом. Потом ему пришло в голову переодеться чернокожим предвыборным агитатором и убить мать приемом карате. Он купил коричневый грим, парик и накладные усы, но дальше этого дело не пошло.

Другие планы требовали участия дочери, которой к тому времени исполнилось 13 лет. Сначала Род подговаривал Анну обвинить дедушку в изнасиловании. Девочка отказалась, но мужчина не сдавался. Теперь он хотел, чтобы дочь отравила его родителей крысиным ядом. «Даже если ее посадят, то вряд ли надолго», — пояснил он Олес.

После новой неудачи Род решил подойти к проблеме с другой стороны. Он задумал похитить Анну и насильно выдать замуж в Мексике. В случае брака опекуны будут не нужны. «Уверен, что за 10 тысяч долларов найду какого-нибудь 18-летнего мексиканца, который готов на ней жениться, — говорил он Олес. — Он останется с ней в браке, подпишет брачный договор и все такое, но, понятно, не будет с ней жить». «Прекрасная мысль! — саркастически ответила женщина. — Тогда о ней снова напишут в New York Post. "Замуж в 14 лет"».

Родители Шеле не теряли надежды привлечь Рода к ответственности, поэтому он стал задумываться о дополнительной страховке на случай разоблачения. В 2013 году мужчина сохранил на телефоне дочери признание в убийстве. «Я соврала, — написал он от имени Анны. — Она не поскользнулась. В тот день мы поругались из-за ее свиданий. Я разозлилась и толкнула ее, причем совсем не сильно! Я не хотела вреда, клянусь! Но она упала, раздался ужасный звук, и вода стала красной». Род надеялся, что эта записка поможет снять с него вину.

Приговор

Кадр: видео Inside Edition / YouTube

Именно таких доказательств не хватало следователям. В ноябре 2015 года Рода арестовали. К тому времени ему казалось, что опасность миновала. Еще два месяца — и он смог бы получить наследство и страховку убитой жены. На суде мужчина настаивал на своей невиновности.

«Я не убивал жену, но ее семья постоянно обвиняет меня в этом, — заявил он. — Мы разводились и к моменту ее гибели прервали отношения. Я не имею никакого отношения к ее смерти».

В 2019 году дело рассмотрели присяжные. Перед ними выступили полицейские, первыми приехавшие на место происшествия, судмедэксперты, осматривавшие тело, родственники и знакомые Шеле, которым она жаловалась на мужа, ее бывший начальник, рассказавший о ложном доносе Рода, и девушки, с которыми встречался мужчина, в том числе Дебра Олес. Прокурор продемонстрировал график встреч с любовницами, найденный на компьютере подсудимого.

Этого оказалось достаточно, чтобы убедить присяжных. Последними к судье обратились дети Рода и Шеле. Сын, которому исполнилось 12 лет, попросил судью проявить снисходительность.

«Я уже лишился одного родителя и не хочу потерять второго, — сказал он. — Боюсь, что он получит максимальное наказание, и тогда я не смогу ничем заниматься с папой».

18-летняя Анна не смогла приехать на заседание, но тоже попросила пощадить отца.

Просьба не тронула судью. Он заявил, что предъявленных доказательств более чем достаточно, и приговорил Родерика Ковлина к пожизненному заключению.