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В Турции задержали троих мужчин за приставание к манекену 

Москва24 + ещё 4 8 часов назад
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев
В Анталье задержаны трое мужчин за кражу и "непристойные действия" по отношению к манекену в магазине женской одежды, передает телеканал Haberturk.
В полицию с заявлением обратился хозяин магазина. Он рассказал о краже шубы с манекена. Приехавшая на место полиция обнаружила множество отпечатков пальцев на женской фигуре.
Камеры наружного наблюдения зафиксировали, как трое местных жителей ночью проникли в магазин и сняли с манекена одежду. Молодые люди "целовали манекен и приставали к нему".
Мужчин удалось задержать. После допроса их освободили под полицейский контроль.
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Криминал , В мире , Происшествия , Анталья , Турция
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