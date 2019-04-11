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Сбивший курсанта МЧС в Воронеже водитель доставлен в суд 

ТК «Звезда» 8 часов назад
В начале апреля мужчина сознательно сбил 21-летнего молодого человека и скрылся с места происшествия.
Правоохранители доставили в суд водителя, который сбил курсанта МЧС в Воронеже. На кадрах, которые публикует «Звезда», видно, как стражи порядка заводят мужчину в здание.
Инцидент произошел 1 апреля. Управлявший автомобилем Mercedes 45-летний житель Воронежа сознательно сбил 21-летнего молодого человека и скрылся с места происшествия. Курсант был госпитализирован с множественными травмами, он получил ушибленные раны головы и сотрясение мозга.
По факту случившегося Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «Покушение на убийство».
Позже стало известно, что лихач за время своей водительской карьеры совершил несколько десятков нарушений ПДД.
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Криминал , Видео , Происшествия , МЧС , СКР
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