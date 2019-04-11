Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Щедрый клиент ресторана заплатил за чужую еду и был убит 

Lenta.ru + ещё 4 10 часов назад
Фото: Alachua County Sheriff
В американском штате Флорида арестовали мужчину по подозрению в убийстве человека, заплатившего за чужую еду в ресторане. Об этом сообщает информационный портал USA Today.
В воскресенье, 7 апреля, в одном из ресторанов сети Waffle House в городе Гейнсвилл 41-летний Крейг Брюер (Craig Brewer) оплатил обед нескольким посетителям и раздал им 20-долларовые банкноты. Это заметила девушка 25-летнего Иезекииля Хикса (Ezekiel Hicks) и расстроилась, что им пришлось самим платить за еду.
Хикс вступил в перепалку с Брюером. Всего через несколько мгновений агрессор выбежал из ресторана, схватил пистолет, вернулся и выстрелил щедрому американцу в голову.
Полицейские были уже на пути в ресторан, когда Хикс выстрелил в Брюера. «Перепалка закончилась убийством за минуты, если не секунды», — отметил лейтенант Бретт Роуднайзер (Brett Rhodenizer). Он добавил, что преступление попало на камеры видеонаблюдения, запись уже изъята как доказательство вины злоумышленника. Хикс был арестован на месте.
Мужчине предъявили обвинение в убийстве первой степени. Он находится под арестом.
Последние новости
Арестованного в Москве инвестора из США отпустили домой Ассанжа арестовали Армия Судана взяла власть в стране
Комментарии8
Криминал , В мире , Происшествия , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Унизить Россию: Грузия приняла «историческое решение»426
Разгромная победа: названы итоги выборов на Украине16
Пропал с компроматом: друг Зеленского внезапно исчез20
Выноси всех святых. Brexit назначили на Хеллоуин2
Скрыть улики: Япония и США собирают обломки F-3536
Видео
Россию обвинили в подготовке войны в Европе
В мире Политика
Испугался компромата: почему Ленин сдал Ассанжа
В мире
«Все!»: Ассанж задержан
Криминал В мире
«Возьму конкурс измором»: Киркоров раскрыл доходы от «Евровидения»
Шоу-бизнес
Кремль отреагировал на арест Ассанжа
Политика Другое
Решена судьба арестованного Калви
Происшествия
«Сармат» почти готов. Путин заявил о финальном испытании МБР
Оружие Армия
«Никаких санкций»: Кремль ответил обиженному Лукашенко
Политика Другое
Пока вы спали: Российский уголь развернули на запад
Общество
Захарова проводит еженедельный брифинг
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение