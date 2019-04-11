Российским студентам в суде Египта предъявлены обвинения. «Никаких доказательств»

Четырем студентам из Ингушетии и девушке-уроженке Киргизии с российским гражданством в суде Египта предъявлено обвинение в экстремизме. Однако, какк заявляет руководитель консульского отдела посольства РФ Каире Юсуп Абакаров, никаких доказательств во время судебного заседания представлено не было.

«На заседание суда не пустили дипломатов и родителей студентов», — уточнил Абакаров, его слова приводит РИА «Новости».

В августе 2018 года ингушские студенты, приехавшие в Египет, чтобы получить религиозное образование, были задержаны по подозрению в экстремизме. Как сообщало «RA.RU», вначале апреля молодые люди объявили в тюрьме Каира голодовку, протестуя против незаконного задержания. «Отказались от еды, воды и медицинской помощи, потому что им не предъявляют четких обвинений, но и не отпускают на свободу», — рассказывала мать одного из задержанных студентов.