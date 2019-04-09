«Его конкуренты мертвы». Из тюрьмы выходит известный вор в законе

Криминальный авторитет Тариэл Мулухов (Ониани) по кличке Таро сегодня должен освободиться из колонии особого режима ИК-6 "Черный дельфин", где он отбыл десять лет за похищение бизнесмена. Таро считается одним из самых влиятельных воров в законе на постсоветском пространстве и главой кутаисской ОПГ. О его криминальном прошлом и возможной дальнейшей судьбе — в материале РИА Новости.

"Наглый и хитрый"

По версии следствия, Тариэл Ониани вместе с сообщниками схватили столичного предпринимателя грузинского происхождения Джонни Минадзе на Смоленской площади, привезли в один из московских ресторанов, где жестоко избили бейсбольной битой. Произошло это в марте 2009 года.

Таро потребовал у родственников жертвы 500 тысяч долларов. В ожидании выкупа Минадзе три дня удерживали в съемной квартире. Когда преступникам передали половину суммы, похищенного отпустили. Предприниматель обратился в полицию, Ониани с сообщниками задержали.

В 2010-м его приговорили к десяти годам лишения свободы, позднее он добился сокращения срока на два месяца. Наказание отбывал сначала в Елецкой колонии, потом перевели в "Черный дельфин" — одну из самых строгих тюрем в стране, где в основном находятся приговоренные к пожизненному заключению.

В колонии Таро зарекомендовал себя злостным нарушителем режима. На его счету 253 взыскания, осужденного не раз отправляли в ШИЗО и карцер. Заключенный негативно влиял на сокамерников.

"В общении с представителями администрации ведет себя нагло, некорректно, высказывает недовольство режимом содержания. По характеру малообщительный, скрытный, наглый, хитрый", — говорит представитель администрации колонии.

Грузинский "крестный отец"

Тариэл Ониани родился в 1952 году в шахтерском городке Ткибули в Грузии. По данным СМИ, его отец погиб во время ЧП на шахте, когда Таро был еще ребенком. Первый срок получил в 17 лет за вооруженный грабеж, затем последовали судимости за кражи, разбои и вымогательства. Приобрел в криминальном мире авторитет и в итоге возглавил влиятельную кутаисскую группировку.

В 1980-х Таро обосновался в Москве. Как отмечают эксперты, грузинский "крестный отец" жестко контролировал участников группировки, требовал полного подчинения. В 1990-е перебрался во Францию, потом — в Испанию, продолжая руководить кутаисской ОПГ дистанционно. В Европе, по мнению местных силовиков, организовал бизнес по отмыванию денег, добытых преступным путем.

В июне 2005-го спецслужбы Испании провели масштабную операцию "Оса" и задержали несколько десятков человек из так называемой русской мафии. Некоторых позднее отпустили, остальным предъявили обвинение в создании преступного синдиката. Тогда СМИ сообщали, что основной целью спецоперации был именно Ониани, однако ему удалось избежать испанского правосудия и вернуться в Россию.

Ониани все-таки пришлось дать показания европейским следователям. В 2011 году российские власти отправили уже осужденного Таро на неделю в Испанию для проведения следственных действий.

Криминальные войны

В 2006-м Ониани поссорился сразу с двумя преступными лидерами: Вячеславом Иваньковым (Япончик) и Асланом Усояном (Дед Хасан). Впоследствии их обоих убили: Япончика — в 2009-м, Деда Хасана — в 2013-м. Ониани считали одним из возможных заказчиков преступлений, однако официальных обвинений не предъявили. Сам Таро причастность к убийствам категорически отрицал.

В июле 2008-го силовики помешали одной из самых масштабных воровских сходок. "Законники" встретились на теплоходе, чтобы "обсудить дела". Когда судно проходило Клязьминское водохранилище, на борт нагрянули оперативники. На борту насчитали 37 воров в законе. Был там и Тариэл Ониани.

По официальной версии МВД, поводом для сходки послужил конфликт с Дедом Хасаном, разгоревшийся из-за раздела криминальной империи Шакро Молодого . После ареста Шакро его активами управлял доверенный человек Хасана Лаша Шушанашвили. Таро это не понравилось, и между кланами началась настоящая война. Конец конфликту положил арест Ониани в 2009-м.