Суд изъял имущество на 10 млрд рублей у экс-главы Серпуховского района

Суд изъял в пользу государства имущество экс-главы Серпуховского района Александра Шестуна на сумму 10 млрд рублей. Туда в том числе вошли 760 объектов недвижимости, 22 автомобиля и речной транспорт. Бывший чиновник и его супруга сочли требование Генпрокуратуры незаконным и просили суд отклонить иск об изъятии имущества. Они считают, что к делу приобщили лишь те документы, которые представляют доходы их семьи «в невыгодном свете».

Красногорский суд Подмосковья удовлетворил иск об изъятии имущества бывшего главы Серпуховского района Московской области Александра Шестуна в пользу государства на сумму 10 млрд рублей. Решение в понедельник, 8 апреля, огласила судья Светлана Потапова

Тем самым был побит рекорд, ранее установленный в деле бывшего полковника ГУЭБиПК МВД Дмитрия Захарченко , у которого изъяли имущество на сумму 9 млрд рублей.

Александр Шестун принимал участие в заседании суда по видеосвязи, находясь в СИЗО . Он заявил, что иск считает незаконным, так как дело связано с его намерением переизбираться главой района. Однако судья сочла выступление экс-чиновника затянутым и прервала связь с изолятором. Известно, что Шестун уже несколько недель соблюдает голодовку. Решение суда он выслушал сидя.

Изъятые у обвиняемого активы — 760 объектов недвижимости, 654 из которых являются земельными участками в Серпуховском районе. Общая площадь объектов превышает 13,8 млн кв. метров, или 1300 га. Также суд изъял 22 автомобиля и речной транспорт. Имущество либо принадлежало лично Шестуну, либо было оформлено на подотчетных ему людей и компании. Часть была записана на его мать, тестя и тещу и друзей детства. На перечисление всех активов бывшего чиновника судья потратила более 40 минут.

Генпрокуратура утверждает, что изъятое имущество Шестун покупал на фиктивных аукционах или за счет доходов, полученных от коррупционной деятельности. Для придания видимости соответствия расходов полученным доходам при приобретении активов их стоимость занижалась, уточнило ведомство.

В ГП не видят политики в уголовном деле Шестуна. Там считают, что тот стал миллиардером в период с 2003 по 2018 год, когда управлял Серпуховским районом. По данным силовиков, чиновник успел провернуть несколько крупных сделок с муниципальной землей, продавая ее в десятки раз дешевле рыночной стоимости.

В феврале 2019 года сообщалось, что экс-глава Серпуховского района пытался выбраться на свободу, чтобы спасти свои миллиарды. Однако сотрудники СИЗО перехватили его переписку с адвокатом и рядом консультантов.

«Переписка Шестуна с его доверенными лицами свидетельствовала о подготовке провокаций в отношении ряда должностных лиц прокуратуры и правоохранительных органов, а также о разработке планов по дискредитации должностных лиц правоохранительных органов, а также инсценировки суицидов для перевода в медицинское учреждение», — сообщал официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной.

По данным следствия, из медицинского учреждения Шестун планировал перейти под домашний арест, а затем скрыться от правосудия.

Иск о конфискации имущества экс-чиновника Генпрокуратура подала еще в январе 2019 года в Серпуховский районный суд. Однако там его рассматривать отказались «во избежание сомнений в объективности» и попросили перенаправить дело в другую инстанцию. Позже в ГП заявили об обнаружении у Шестуна имущества еще на 425 млн рублей — в том числе четыре здания, 92 земельных участка, а также квадроциклы, снегоходы и тракторы.

Шестун и его супруга сочли требование прокуроров незаконным и просили суд отклонить иск. По словам Юлии Шестун, к делу приобщили лишь те документы, которые представляют доходы семьи «в невыгодном свете».

«Считаем его (иск, — «Газета.Ru») незаконным и необоснованным. Нашу семью выгнали на улицу, у нас все забрали, у родителей наших тоже все конфисковали», — пояснила супруга экс-чиновника.

Напомним, что Александра Шестуна арестовали в июне 2018 года. Его обвинили в превышении должностных полномочий с причинением ущерба в особо крупном размере, а также в получении взяток. Сам он утверждает, что его оговорили. Шестун возглавлял Серпуховский район с 2003 по 2018 год — и все это время, считают в СК, незаконно занимался бизнесом через подставных лиц.