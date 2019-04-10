Убивший жену житель Братска два дня разыгрывал спектакль с ее поисками

Тридцатипятилетняя жительница Братска Ольга И. пропала вечером 3 апреля. В тот же день ее муж Алексей написал заявление в полицию. Два дня он играл роль убитого горем супруга: просил помощи у волонтеров, сам ходил по городу, изображая поиски. Но выяснилось, что расправился с Ольгой именно он. Следователям объяснил это так: "Достала она меня. Постоянно пилит, пилит, пилит…" Впрочем, как удалось установить РИА Новости, причины цепляться к мужу у убитой были.

"Очень просил ее найти"

На кадрах оперативной съемки — 36-летний житель Братска Алексей И. Показывает на манекене, как убивал супругу:

"Я взял жену за горло и пережал его, пока она не перестала подавать признаки жизни".

— Она сопротивлялась? — уточняет дознаватель.

— Да. Дергалась, руками пыталась от меня отбиться. Поцарапала. На шее даже следы остались.

Объясняет: расправиться с женой решил из-за постоянных придирок.

"У нас с ней возник конфликт. Достала она меня. Постоянно пилит, пилит, пилит. В итоге нервы не выдержали…"

Впрочем, если судить по поведению подозреваемого сразу после убийства, нервы у него должны быть железными. В тот же вечер сам позвонил в дежурную часть и сообщил об исчезновении супруги.

"Сказал, что ушел в гараж, а когда вернулся — жены дома не было. При этом ее мобильный телефон лежал на столе. К поискам без вести пропавшей подключились сотрудники уголовного розыска, которые опросили заявителя, составили ориентировки, передали их всем наружным нарядам", — проинформировали РИА Новости в ГУ МВД по Иркутской области.

Помимо полиции, Ольгу искали волонтеры иркутского отряда "Лизы Алерт". У них на сайте до сих пор размещена ориентировка: "Женщина, 34 года. Третьего апреля вышла из дома и пропала. Приметы: рост — 165 см, плотного телосложения, волосы темные ниже плеч, глаза голубые. Была одета в синий пуховик ниже колена, предположительно темный с красными полосами спортивный костюм Adidas, темные кроссовки или черные ботинки".

Координатор поисков Константин уточнил РИА Новости, что за помощью к ним обратились сотрудники полиции, но он, следуя внутренней инструкции, по телефону трижды опрашивал мужа пропавшей. И ничего подозрительного не заметил.

"Его голос звучал несколько взволнованно, однако это естественно в подобной ситуации, — говорит Константин. — Об обстоятельствах исчезновения супруги он особенно не распространялся. Но очень просил ее найти".

В общей сложности к поискам подключилось десять добровольцев. Обзванивали больницы, морги, расклеивали по городу ориентировки, несколько человек выехали к дому, чтобы опросить соседей.

"Вывез в лес под предлогом сюрприза"

Параллельно оперативно-разыскную работу вели полицейские. "По системе "Безопасный город" нам удалось отследить маршрут заявителя, который в тот вечер дважды выходил из дома. При этом по видеозаписи было видно, что он заметно нервничал", — пояснили в ГУ МВД России по Иркутской области.

Так возникла криминальная версия исчезновения Ольги. После допроса Алексей сознался в убийстве и показал место, где спрятал труп. Следователям он сообщил, что мысль о расправе вынашивал долго. Но 3 апреля супруги сильно поругались.

"Тогда он заехал в гараж, забрал киянку. Собирался ею воспользоваться. А в лесу понял, что задушить будет проще", — прокомментировал РИА Новости источник в следствии.

К слову, в лес Алексей вывез жену под предлогом примирения после ссоры — сказал, что хочет сделать ей сюрприз.

Несмотря на жалобы обвиняемого на постоянные придирки жены, знакомые семьи утверждают: повод для недовольства у супруги был. И очень серьезный.

"Вечерами Алексей часто уходил из дома. Жена подозревала, что он играл. И это притом что жили они за счет родителей Ольги. Понятно, что такое никому не понравится", — рассказали РИА Новости знакомые.

"По версии следствия, 3 апреля подозреваемый заранее подготовил план убийства, привез супругу в лесной массив на территории Братского района, где из личной неприязни задушил ее. По возвращению в город мужчина сообщил родителям своей жены и в полицию о том, что женщина ушла из дома в неизвестном направлении. При этом на протяжении нескольких дней до задержания он активно помогал в ее поисках", — говорится в сообщении Следственного комитета.

Известно, что ранее подозреваемый не привлекался к уголовной ответственности, семья характеризуется положительно, у них остался трехлетний ребенок.

Девятого апреля Алексею И. предъявили обвинение в убийстве. Расследование продолжается.