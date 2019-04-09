Более 1,6 млрд рублей, выделенных Роскосмосу и Ростеху на разработку новейшего вооружения, пропали. Об этом говорится в докладе генпрокурора РФ Юрия Чайки.
«Возбуждены уголовные дела в связи с хищениями на подведомственных государственным корпорациям Ростех и Роскосмос предприятиях более 1,6 млрд рублей, выделенных на модернизацию производственной базы и создание новейших перспективных разработок вооружения», — цитирует доклад РИА «Новости».
Ранее руководителя Ростеха Сергея Чемезова обвиняли в покупке дорогой недвижимости. К примеру, у его тещи нашли квартиру в центре Москвы за два млрд рублей, доходные предприятия и люксовые автомобили, а у людей из его окружения — виллы в Испании.
В свою очередь, глава Счетной палаты Алексей Кудрин называл Роскосмос рекордсменом по финансовым нарушениям. По его мнению, в госкорпорации, которой руководит Дмитрий Рогозин, завышены цены и неправильно проводятся процедуры закупок.