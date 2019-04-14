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Школьники устроили поножовщину на субботнике в Москве 

Газета.Ru + ещё 33 1 час назад
Фото: РИА Новости
Следователи организовали проверку по факту получения травмы 14-летним подростком в результате конфликта с одноклассником. Об этом говорится на сайте столичного главка Следственного комитета (СК).
Как отмечает сайт kp.ru, инцидент произошел во время субботника в одной из школ на западе Москвы.
"В ходе ссоры 13-летний подросток нанес однокласснику острым предметом удар в область спины, причинив ему незначительные телесные повреждения", — говорится в сообщении СК.
Подчеркивается, что жизни и здоровью пострадавшего подростка в настоящий момент ничего не угрожает.
Ранее сообщалось, что ученик ранил сверстника канцелярским ножом в школе Мурманска.
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Криминал , Происшествия , СКР , Москва
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