Школьники устроили поножовщину на субботнике в Москве

Следователи организовали проверку по факту получения травмы 14-летним подростком в результате конфликта с одноклассником. Об этом говорится на сайте столичного главка Следственного комитета (СК).

Как отмечает сайт kp.ru, инцидент произошел во время субботника в одной из школ на западе Москвы.

"В ходе ссоры 13-летний подросток нанес однокласснику острым предметом удар в область спины, причинив ему незначительные телесные повреждения", — говорится в сообщении СК.

Подчеркивается, что жизни и здоровью пострадавшего подростка в настоящий момент ничего не угрожает.

Ранее сообщалось, что ученик ранил сверстника канцелярским ножом в школе Мурманска.