«Доктор Смерть»: украинский хирург арестована

В Краснодаре арестовали пластического хирурга, в отношении которой СК России возбудил дело об оказании медицинских услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни. Врач, практикующая под именем Алена Верди, провела операцию по абдоминопластике, после которой у пациентки начался некроз тканей. Следственный комитет проверяет информацию о том, что хирург мог предоставлять поддельные документы о медицинском образовании.

В Краснодаре суд арестовал на два месяца пластического хирурга, обвиняемую в оказании медицинских услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителя. Об этом сообщает ТАСС. «Суд считает, что ходатайство следователя подлежит удовлетворению. Избрать Верди меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца», — сказала судья. Как отмечает издание, в общей сложности Следком рассматривает сейчас пять заявлений на Алену Верди об оказании некачественных услуг, поступивших со стороны женщин, пострадавших от ее деятельности.

В пятницу, 5 апреля, Следственный комитет России опубликовал видеозаписи задержания и обысков у врача частной клиники, в отношении которой 31 марта было заведено уголовное дело. Как сообщает «Пятый канал», Алена Верди была задержана в аэропорту Краснодара — она пыталась улететь в Израиль.

Уголовное дело в отношении уроженки Киева Алены Верди (настоящее ее имя, по данным СМИ — Антонина Горбунова) Следственный комитет открыл на основе жалобы 33-летней жительницы Краснодара — она была крайне недовольна результатами операции по абдоминопластике, то есть устранению дефектов живота, которую провела хирург в сентябре 2017 года.

«Следственным отделом по Западному округу города Краснодара СКР по краю возбуждено уголовное дело в отношении 36-летней врача-хирурга и 31-летнего генерального директора коммерческой клиники по подозрению в оказании медицинской услуги, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителю», — говорится в сообщении Следственного комитета.

Как уточнили в СК, операцию по возвращению красивой формы живота Алена Верди провела жительнице Краснодара в частной клинике в тот же день, когда был подписан договор об оказании медицинских услуг — то есть 3 сентября 2017 года. Уже через два дня женщину выписали.

«Согласно данным проведенного исследования, в результате операции у пациентки впоследствии образовалась фибролипома с участками асептического некроза»,

— сообщили в ведомстве региональной «Комсомольской правде».

Сама пациентка рассказала изданию, что выбрала Алену Верди, положившись на отзывы на ее работу в интернете — большинство тех, кто их оставил, были крайне довольны результатами пластических операций, проведенных врачом. Для того, чтобы вернуть себе красивый живот, жительнице Краснодара пришлось продать машину — стоимость процедуры составила 245 тыс. руб., дополнительные 30 тысяч ей пришлось отдать за наркоз и компрессионное белье.

Выписываясь из клиники, пострадавшая женщина чувствовала себя плохо. «Была сильная боль, слабость, а тело от груди до ног было неестественного цвета. Оно выглядело так, словно меня избили», — пожаловалась она «Комсомольской правде».

Через несколько дней у женщины начался некроз тканей, к которому добавилась серома, то есть скопление жидкости в подкожной клетчатке раны. Более того — после операции у женщины появилось новообразование, которое позже удалили врачи.

Помимо неудачной операции по абдоминопластике Следственный комитет проверяет еще ряд случаев, когда пациенты Алены Верди жаловались на неприятные последствия операций.

Как сообщает кубанская «Комсомольская правда», Алена Верди практиковала на дому. Одной из ее жертв, в частности, стала визажист, согласившаяся на блефаропластику, в результате которой у нее также якобы начался некроз тканей. Другая пострадавшая после блефаропластики жаловалась на то, что после операции у нее перестали закрываться глаза.

Хирурга, практиковавшую в Краснодаре, уже привлекали к уголовной ответственности в 2017 году. Тогда через 20 часов после операции по липосакции, которую провела врач, скончалась 43-летняя женщина. Как сообщала «Комсомольская правда», после хирургического вмешательства у женщины поднялось давление, участилось сердцебиение — реанимировать пациентку пытались сотрудники клиники, однако это не помогло, и она скончалась.

Источники издания в правоохранительных органах рассказывали, что у скончавшейся пациентки «имелись проблемы с кровеносной системой, почками», кроме того, у нее было нестабильное давление. Верди, проводившую операцию, осудили по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей» — она была приговорена к штрафу в размере 150 тысяч рублей.

Обвинения в свой адрес Алена Верди отрицает. Корреспонденту «Комсомольской правды» она сказала: «Могу только сказать, что все обвинения — неправда. Остальные комментарии будут после. После того, как я опубликую материал телеканала, с которым я сотрудничаю».

И действительно, хирург дала интервью телеканалу РЕН ТВ, в котором объяснила, что у 33-летней пациентки был ряд заболеваний. «Мы собрали полностью ее (Анастасии Исмаиловой — „Газета.Ru“) анамнез. В ее анамнезе был гепатит. Это раз. Во-вторых, она находилась на наблюдении у эндокринолога по поводу сахарного диабета и принимала инсулин, который ей назначила эндокринолог», — рассказала хирург. Она уточнила, что главврач клиники предупредил, что при диабете у пациентки может развиться некроз. Тем не менее, хирургическую операцию по устранению дефектов живота все же провели.

По данным СМИ, Алена Верди, утверждающая, что закончила лечебный факультет Киевского государственного медицинского университета им. А. А. Богомольца, а затем получила специализацию по общей хирургии и хирургической косметологии, имеет поддельные документы об образовании. Как сообщил ТАСС, учебные заведения, документы об окончании которых она демонстрирует, не подтвердили, что выдавали ей дипломы. Сейчас СК проверяет наличие у Алены Верди медицинского образования.

Тем временем адвокат хирурга Давид Иадзе утверждает, что к материалам дела приобщил несколько документов, подтверждающих ее право заниматься медицинской практикой. «Сегодня подготовим жалобу и направим, будем готовиться к апелляции. В материалах дела нет экспертизы, подтверждающей наступление тяжких последствий, имеется только протокол допроса специалиста. У нее большое количество дипломов, нотариально заверенные, есть оригиналы. Относительно диплома есть решение должностных лиц, что подделка диплома не нашла доказательств. Университет, который находится на территории Украины, ответил лишь то, что сведений, содержащихся в базе, на Алену Дмитриевну нет», — сказал ТАСС защитник хирурга, которую бывшие пациенты уже прозвали «доктором Франкенштейном».