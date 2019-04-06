Украинец пытался продать на улице противотанковый гранатомет

Украинец был задержан правоохранителями, когда пытался продать противотанковый гранатомет на улице в Ужгороде , расположенном на западе страны. Об этом сообщила прокуратура Закарпатской области Украины.

«Правоохранителями задокументировано, как 35-летний житель Ужгорода попытался сбыть ручной противотанковый гранатомет на одной из улиц Ужгорода», — сказано в официальном сообщении украинского ведомства.

Кроме того, у задержанного в ходе обыска была изъята граната Ф-1.

Обнаруженное оружие правоохранители отправили на экспертизу. В рамках уголовного дела продолжается проведение первоочередных следственных действий по статье «незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами»