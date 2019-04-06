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Украинец пытался продать на улице противотанковый гранатомет 

360tv.ru + ещё 5 1 час назад
Фото: ТАСС
Украинец был задержан правоохранителями, когда пытался продать противотанковый гранатомет на улице в Ужгороде, расположенном на западе страны. Об этом сообщила прокуратура Закарпатской области Украины.
«Правоохранителями задокументировано, как 35-летний житель Ужгорода попытался сбыть ручной противотанковый гранатомет на одной из улиц Ужгорода», — сказано в официальном сообщении украинского ведомства.
Кроме того, у задержанного в ходе обыска была изъята граната Ф-1.
Обнаруженное оружие правоохранители отправили на экспертизу. В рамках уголовного дела продолжается проведение первоочередных следственных действий по статье «незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами»
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Криминал , Ужгород
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