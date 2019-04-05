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В Хабаровском крае осудили прятавшегося 11 лет контрактника-дезертира 

РИА Новости + ещё 2 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Бывший командир отделения войсковой части осужден на три года лишения свободы в Хабаровском крае за то, что дезертировал и 11 лет скрывался, сообщает главное военное следственное управление СК.
"Доказательства, собранные 450-м военным следственным отделом Следственного комитета Российской Федерации, признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора командиру отделения войсковой части 51460, проходящему военную службу по контракту, рядовому Дмитрию Бережному. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 338 УК РФ (дезертирство)", — говорится в сообщении.
Установлено, что в августе 2007 года Бережной покинул часть и более 11 лет скрывался от командования и следователей. В октябре 2018 года полиция в городе Советская Гавань задержала Бережного, когда он пьяным управлял мопедом — тогда он представился другим именем, но дактилоскопическое исследование помогло установить его личность, сообщает СК.
Советско-Гаванский гарнизонный военный суд назначил Бережному три года лишения свободы.
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Криминал , Армия , Войска , СКР , Хабаровский Край
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