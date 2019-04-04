В деле изнасилования омской школьницы сверстницами появились новые подробности

Омске завершили расследование уголовного дела об изнасиловании школьницы сверстницами.

Как сообщало следственного управление Омска, школьницы 13 и 15 лет совершили насильственные действия сексуального характера в отношении малолетней девочки, сняв это на видеокамеру мобильного телефона. По данным «Комсомольской правды», злоумышленниц было три и все они являлись одноклассницами потерпевшей. Сообщалось, что они пригласили пострадавшую к себе домой, где заставили раздеться на камеру и совершить действия сексуального характера руками и бутылкой.

По информации портала «СуперОмск», во время расследования дела эпизод с бутылкой не подтвердился. В настоящее время уголовное дело направлено для рассмотрения в суд. Кроме того, следователи направили представление органам, осуществляющим контроль за условиями жизни и поведением несовершеннолетних, склонных к совершению правонарушений. По мнению следователей, органы не обеспечили достаточный контроль за обвиняемыми девочками, которые состояли на учете. Сообщается что младшая из них — 13-летняя школьница — направлена спецучреждение для несовершеннолетних.

Напомним, инцидент произошел в декабре, но известно о нем стало только через месяц, когда совершившие изнасилование решили разместить видеоролик в Интернете. Позже одна из фигуранток дела была арестована.