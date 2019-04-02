Решена судьба резавшего москвичек серийного маньяка

Пожизненное: московскому серийному убийце вынесли вердикт

Мосгорсуд приговорил серийного убийцу Бахтиера Матякубова к пожизненному заключению в колонии особого режима . Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на материалы Мосгорсуда.

Матякубов признан виновным в убийствах пяти женщин, совершенных в Москве Московской области с января по апрель 2015 года.

По данным следствия, убийца выслеживал своих жертв в безлюдных местах и нападал на них с ножом. Нападения он совершал как ночью, так и днем.

Психолого-сексолого-психиатрическая экспертиза показала, что Матякубов страдает «эмоционально неустойчивым расстройством личности, вспыльчивостью, повышенной возбудимостью, мстительностью» и испытывает неприязнь к лицам женского пола.

Одно из преступлений убийца совершил в Измайловском парке. Он напал на 35-летнюю женщину, гулявшую с собакой, и дважды ударил ее ножом в сердце.

Вычислить преступника удалось благодаря характерному почерку нанесения ударов ножом. Следователи пошагово восстановили его передвижения, соотнесли их с местами преступления, установили адрес проживания Матякубова.

Преступник был объявлен в международный розыск и задержан на территории другого государства за совершение аналогичных убийств. В декабре 2017 года Матякубов был экстрадирован в Москву.