Решена судьба резавшего москвичек серийного маньяка

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Пожизненное: московскому серийному убийце вынесли вердикт 

Рамблер + ещё 13 35 минут назад
Мосгорсуд приговорил серийного убийцу Бахтиера Матякубова к пожизненному заключению в колонии особого режима. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на материалы Мосгорсуда.
Матякубов признан виновным в убийствах пяти женщин, совершенных в Москве и Московской области с января по апрель 2015 года.
По данным следствия, убийца выслеживал своих жертв в безлюдных местах и нападал на них с ножом. Нападения он совершал как ночью, так и днем.
Психолого-сексолого-психиатрическая экспертиза показала, что Матякубов страдает «эмоционально неустойчивым расстройством личности, вспыльчивостью, повышенной возбудимостью, мстительностью» и испытывает неприязнь к лицам женского пола.
Одно из преступлений убийца совершил в Измайловском парке. Он напал на 35-летнюю женщину, гулявшую с собакой, и дважды ударил ее ножом в сердце.
Вычислить преступника удалось благодаря характерному почерку нанесения ударов ножом. Следователи пошагово восстановили его передвижения, соотнесли их с местами преступления, установили адрес проживания Матякубова.
Преступник был объявлен в международный розыск и задержан на территории другого государства за совершение аналогичных убийств. В декабре 2017 года Матякубов был экстрадирован в Москву.
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Криминал , Видео , Происшествия , Мосгорсуд , ФСИН , Москва , Московская область
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