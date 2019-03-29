Семью с новорожденным ребенком убили в Хабаровске

Хабаровске зарезали семейную пару и их грудного ребенка. Для изучения обстоятельств преступления была создана усиленная группа из наиболее опытных следователей. Семьи с детьми нередко становятся жертвами злоумышленников. В прошлом году в ноябре и феврале были убиты два ребенка с их родителями. Как полагают следователи, в обоих случаях причина преступлений — материальная выгода.

Семью из трех человек нашли зарезанной в Хабаровске, сообщается на сайте регионального Следственного комитета. Убитыми оказались мужчина 1991 года рождения, женщина (1992) и ребенок (2019). На их телах были обнаружены многочисленные ножевые ранения.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. Для расследования дела создана усиленная следственно-оперативная группа из наиболее опытных следователей. Сейчас они выясняют обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела находится на контроле руководства краевого следственного управления, уточнили в СК.

В ноябре прошлого года свою вину признал житель Подмосковья , подозреваемый в убийстве женщины и ее 12-летнего сына.

На видео допроса, которое опубликовал СК, следователь спросил у подозреваемого, раскаивается ли он в содеянном. После непродолжительной паузы задержанный сказал: «За мальчика очень как-то некрасиво вышло. Да, сознаюсь».

Мужчина выразил готовность оказать всевозможное содействие следствию. «Вопросы можете задавать, отвечу», — заявил он. Как сообщил Следком, подозреваемому назначена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза.

По версии следствия, 6 ноября в московской квартире на улице Софьи Ковалевской были убиты 35-летняя Екатерина Смирнова и ее 12-летний сын. Их трупы на следующий день после убийства обнаружила мать погибшей, которая приехала навестить родственников.

Специалисты насчитали на теле мальчика более 30 ножевых ранений. Его голова была обмотана пищевой пленкой и скотчем. Следователи предполагают, что мужчина пытался расчленить ребенка. Проанализировав характер ран на телах убитых, силовики пришли к выводу, что жертвы пытались оказать сопротивление.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц». Следователи заподозрили в совершении преступления 30-летнего жителя Подмосковья Дмитрия Батыгина, который ранее был осужден за совершение тяжких преступлений. По словам соседей подозреваемого, он производил впечатление «приличного молодого человека», который всегда одевался опрятно. Установить личность злоумышленника удалось по камерам видеонаблюдения. В его квартире правоохранители обнаружили одежду жертв и предположили, что он являлся сожителем убитой.

За совершение данного преступления Батыгину грозит лишение свободы на срок от восьми лет вплоть до пожизненного.

До этого жестокое убийство семьи с ребенком произошло в феврале прошлого года. Семья из поселка Орджоникидзе под Феодосией в День защитника отечества уехала из дома на автомобиле Chevrolet Lanos и пропала. Некоторое время спустя сотрудники СК в Феодосии получили заявление от их родственников, обеспокоенных пропажей трех близких.

Первые дни следователи пытались найти пропавших сами, но сделать это оперативно не удалось, и тогда 1 марта МВД по Республике Крым и Главное следственное управление СК по Республике Крым попросили жителей региона помочь в розыске Ларьковых. «По факту безвестного исчезновения семьи Ларьковых» в СК возбудили уголовное дело по статьям за убийство двух и более лиц и за убийство малолетнего. Правоохранители подробно рассказали о приметах пропавших мужчины, женщины и их ребенка.

Но поиски все равно не давали результатов, пока в ночь на 7 марта убийца сам не пришел в полицию с повинной. Тогда же в Керчи в районе завода «Залив» , куда и указал подозреваемый, следователи нашли тела всех трех членов семьи Ларьковых. Автомобиль, в котором находились погибшие супруги с их четырехлетней дочерью, обнаружили на дне водоема в десяти метрах от берега. На телах мужчины и женщины были огнестрельные ранения.

Впоследствии выяснилось, что злоумышленник является сотрудником регионального управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), а Ларьковы откликнулись на его объявление по поводу автомобиля.

Сотрудник ФСИН застрелил супругов и присвоил их деньги, предназначенные для обмена машинами. Как пояснил РИА «Новости» источник в экстренных службах региона, после этого преступник столкнул в воду автомобиль с их телами и еще живой девочкой.