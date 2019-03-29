У родственников главы «Ростеха» нашли виллы в Испании за десятки миллионов евро

Родственники и друзья главы «Ростеха» Сергея Чемезова владеют элитной недвижимостью в Испании , стоимость которой составляет десятки миллионов евро. Это следует из публикации международного журналистского Проекта по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP).

По данным проекта, падчерица Чемезова Анастасия Игнатова в 2017 году приобрела виллу в испанском поселке С’Агаро. Площадь участка составляет около 60 соток. Игнатова купила его за 2,8 миллиона евро, однако эксперты оценили владение в 15 миллионов евро. Раньше недвижимость принадлежала компании из Лихтенштейна Societe Immobiliere Elsamex, ее интересы в сделке с Игнатовой представляла сестра гендиректора дочерней компании «Ростеха».

За 10 лет до этого соседний участок приобрела пенсионерка из Москвы Анна Курепина. Деньги на покупку она получила в кредит от компании, связанной с офшорной сетью «Тройка Диалог». Ей выдали займ на сумму более 12 миллионов евро (около 450 миллионов рублей по тогдашнему курсу) без поручительства. Журналисты связывают Курепину с первым заместителем гендиректора «Ростеха» Владимиром Артяковым . В 2014 году пенсионерка продала недвижимость сыну Артякова Дмитрию и его жене Юлии.

Проект обнаружил, что у Курепиной есть совместный бизнес с еще одной пенсионеркой Людмилой Рукавишниковой. Женщины владеют бизнес-центром площадью 2,2 тысячи квадратных метров, который арендует дочернее предприятие «Ростеха».

27 марта стало известно, что Людмила Рукавишникова владеет 700-метровым пентхаусом за два миллиарда рублей в историческом особняке на Малой Никитской улице в Москве. По данным издания «Собеседник», 73-летняя Рукавишникова — теща главы «Ростеха» Сергея Чемезова.

Ранее Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) нашел у его жены Екатерины Игнатовой 1434-метровую квартиру за 5 миллиардов рублей, расположенную в здании гостиницы Four Seasons на Охотном ряду. До встречи с Чемезовым женщина была переводчиком. В 2015 году ее годовой доход составил почти 850 миллионов рублей.