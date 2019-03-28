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«Лесному делу» дали ход: В окружении Фургала подтвердили обыски в правительстве 

Рамблер + ещё 45 1 час назад
Бывший губернатор Хабаровского края Виктор Ишаев задержан, а в кабинете зампреда правительства Хабаровского края Владимира Хлапова проходит обыск, сообщают РИA Новости и Интерфaкс.
В новости о задержании Виктора Ишаева РИА Новости сослалось на близкого к следствию собеседника, отметив, что причины его задержания пока не известны.
По словам информированного собеседника Интерфакса, в настоящее время в здании администрации Хабаровского края сотрудники ФСБ проводят обыски, в том числе в кабинете Владимира Хлапова — заместителя губернатора Сергея Фургала по по вопросам безопасности и взаимодействия с федеральными органами государственной власти.
«Обыски и задержание Ишаева — связанные между собой события», — рассказал РИА Новости источник в местных правоохранительных органах.
Пресс-секретарь губернатора Хабаровского края Сергея Фургала подтвердила, что в правительстве региона проводятся обыски. По ее словам, происходящее связано с «лесным делом».
Обыски проходят и у главы представительства нефтекомпании Роснефть в Хабаровске Геннадия Кондратова, а все сегодняшние следственные действия связаны с уголовным делом, возбужденным по статье «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере».
Виктор Ишаев был главой администрации Хабаровского края в 1991-2001 годах, губернатором края в 2001-2009, полпредом президента в Дальневосточном федеральном округе в 2009-2012, министром по развитию Дальнего Востока в 2012-2013, вице-президентом Роснефти в 2013-2018.
Владимир Хлапов вошел в состав правительства Хабаровского края решением губернатора Сергея Фургала в октябре 2018 года. Сам Фургал стал главой региона, выиграв выборы, состоявшиеся в сентябре.
Комментарии64
Криминал , Видео , Другое , Пожары , Происшествия , Виктор Ишаев , ФСБ , Роснефть , РИА Новости , Интерфакс
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