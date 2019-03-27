В России разгромили последнюю ОПГ 90-х. Ее лидеры заработали миллионы и сбежали в Европу

Крупнейший за последнее время тайник с оружием обнаружили российские силовики в Подмосковье. Его владельцами оказались бандиты Таганской преступной группировки — одной из старейших ОПГ России. Благодаря нескольким равновеликим лидерам-единомышленникам эта ОПГ родом из лихих 90-х долгие годы была неуязвима для конкурентов и правоохранительных органов: когда один из главарей попадался — его место занимал другой. В отличие от большинства аналогичных группировок у таганских была собственная разведслужба, а еще их отличала готовность беспощадно устранять любых оппонентов, невзирая на их статус. Даже если это лидер преступного мира России Аслан Усоян по кличке Дед Хасан. Но в любой цепи есть слабое звено. Когда полицейские захватили киллера таганских, он заговорил — и очень скоро все боссы оказались за решеткой. О рассвете и закате последней группировки 90-х в материале «Ленты.ру».

Новые боссы

История Таганской ОПГ уходит корнями в начало 80-х годов: изначально ее члены занимались рэкетом, крышевали всех и вся, включая игорный бизнес, а порой не брезговали разбоями и грабежами. Но все изменилось с приходом лихих 90-х, когда во главе группировки, действовавшей в самом сердце Москвы, встали новые люди.

В 1992 году один из главных воров в законе всего постсоветского пространства Вячеслав Иваньков по кличке Япончик наделил воровским титулом молодого авторитета Андрея Исаева по кличке Роспись. Япончику импонировало обостренное чувство справедливости у его протеже. Такие люди были очень нужны преступному «генералу» — ведь ситуация в криминальном мире Москвы в те годы накалилась до предела.

Одной из причин этого стало появление в столице лжеворов в законе — так называемых «лаврушников», или «апельсинов», приезжих с Кавказа (преимущественно из Грузии), которые купили свои воровские титулы за большие деньги. К настоящим ворам они не имели никакого отношения. В одну группировку с «лаврушниками» объединились выходцы из Чечни, атаковавшие криминальный мир Москвы. Бандиты нагло вторгались в поделенные между ОПГ территории и захватывали все новые коммерческие точки.

У столичного криминала такая политика закономерно вызывала лютую ненависть, из-за чего возникали постоянные стычки — и Япончик был одним из немногих, кто мог навести порядок в Москве. Правда, он сам не спешил лезть в пекло, понимая, что это грозит смертью; поэтому Япончик наделил властью Роспись и дал ему право вершить правосудие в столице. Тот не стал терять время даром — и создал под этот проект собственную бригаду. В нее вошли коронованный в один день с Росписью вор Алексей Петров (Петрик) и еще два вора в законе — Петр Науменко (Наум) и Виктор Коледов (Губа).

Эта четверка авторитетов с «благословения» Япончика возглавила Таганскую ОПГ. Теперь вместо рэкета и разбоев группировка сконцентрировалась на борьбе с чеченскими бандитами и «лаврушниками».

Война с чеченцами

Таганская группировка быстро начала открытую войну с оппонентами. В 1992 году ее бандиты во главе с Росписью разгромили столичный ресторан «Каштан», который находился под контролем чеченцев. Тогда обошлось без жертв, но не успели чеченские бандиты сориентироваться, как по ним был нанесен новый удар. Неподалеку от гостиницы «Космос» на проспекте Мира киллеры Таганской ОПГ напали на такси, в котором на деловую встречу ехали трое участников чеченской группировки.

Налетчики буквально изрешетили автомобиль, пассажиры погибли, но водитель уцелел, что не было случайностью. Своего участия в подготовке этого акта мести Роспись даже не скрывал, а наоборот — с некой гордостью утверждал, что сам продумал схему расстрела в Останкино так, чтобы не пострадал невинный человек. Роспись вместе с подручными продолжал расправляться с оппонентами вплоть до весны 1993 года, когда на него были совершены два покушения подряд.

Прайм Крайм

Вначале киллер подкараулил вора в законе около его съемной квартиры: он стрелял в жертву на поражение, но пуля застряла в бронежилете Росписи напротив сердца. Не успел вор прийти в себя после первого нападения, как атака повторилась: на этот раз враги подослали убийцу, вооруженного снайперской винтовкой Драгунова (СВД). Авторитета успел закрыть собой телохранитель — но пуля прошила его насквозь и попала Росписи в печень.

Охранник погиб на месте, а его босс был госпитализирован в одну из столичных больниц. Врачи сумели извлечь пулю, но с прогнозами не спешили — слишком уж серьезным казалось ранение. В итоге умирающего авторитета вывезли в США, где врачи все же сумели спасти ему жизнь. В начале 1994 года он вернулся в Россию — и в апреле стал жертвой нового покушения. На этот раз «жигули» Росписи подорвал знаменитый киллер Алексей Шерстобитов (Леша Солдат), но и тут авторитет чудом уцелел. После этого вор в законе все же перебрался в Европу, где жил до середины 1997 года. Киллеры настигли Роспись 21 июля в польском городе Познань. С его смертью Таганская ОПГ лишилась лидера — но не исчезла, а продолжила свою деятельность.

Бизнесмены в законе

Сегодня многие задаются вопросом — как вообще Таганская ОПГ, возникшая еще в 80-е, умудрилась просуществовать аж до 2017 года? Все дело в том, что у нее было сразу несколько лидеров — как у многоголовой гидры, что делало группировку очень устойчивой. Еще до гибели Росписи, в 1994 году, второй лидер ОПГ, Петр Науменко по кличке Наум, скоропостижно скончался в СИЗО города Витебск (Белоруссия). Но у руля Таганской ОПГ оставались еще два вора в законе — Виктор Коледов (Губа) и Алексей Петров (Петрик). К тому моменту война группировки с чеченскими бандитами и «лаврушниками» постепенно сошла на нет.

Теперь таганские подались в торговлю — они стали контролировать рынки, магазины, а также несколько банков. По некоторым данным, одним из основных видов деятельности ОПГ стали рейдерские захваты предприятий: за них отвечал Игорь Жирноклеев (Жирный) и Григорий Рабинович (Гриша Таганский).

Как нетрудно догадаться, многие из активов группировки находились в их родном Таганском районе Москвы. Так, в феврале 2016 года неподалеку от станции метро «Таганская» снесли ресторан «Закарпатские узоры». В свое время он принадлежал авторитету Губе. И это был лишь один из многих объектов группировки.

Кафе «Закарпатские узоры», ТАСС

— По нашим данным, даже «Шоколадницу» у метро по старой памяти контролировали выходцы из Таганской ОПГ, — пояснял источник «Ленты.ру», специалист по борьбе с уличной преступностью. — Причем это происходило не без ведома властей. Территория у торгового центра «Звездочка» всегда была проблемной зоной, притягивающей разных жуликов. Они себя чувствовали здесь как дома — отсюда и запредельная статистика карманных краж, а также грабежей.

По документам, строения возле «Таганской» и «Марксистской» принадлежали группе компаний «Яузские ворота», созданной в начале века бывшим чиновником исполкома Таганского райсовета Сергеем Скобликовым. По данным спецслужб, этот человек в эпоху Лужкова имел хорошие связи в мэрии. Ему же приписывают близость к Таганской ОПГ.

Шесть пуль для Губы

В ночь на 15 декабря 2005 года на одного из лидеров Таганской ОПГ Губу было совершено покушение. Личный водитель Станислав Авдонин привез 54-летнего авторитета к его дому № 6 на улице маршала Захарова. Губа сидел на переднем сиденье Mercedes E230 и уже собирался выходить из машины, когда к ней подбежал киллер и выпустил в боковое стекло шесть пуль.

Одна из них пробила авторитету обе щеки насквозь — и ранила в правое плечо водителя. Сразу после расстрела киллер сбежал, а потерпевшие сумели зайти в подъезд и вызвать оттуда скорую помощь, после чего их госпитализировали в одну из столичных больниц.

Источники в МВД отмечали, что, учитывая характер ранений, Губу не пугали, а планировали убить, но авторитет судя по всему родился в очень дорогой рубашке.

После этого покушения верхушка Таганской ОПГ постепенно стала перебираться за рубеж: по большей части авторитеты осели в Испании, где вкладывались в туриндустрию. Вероятно, так поступил и Губа, о котором с момента нападения в Москве практически ничего не слышно. Второй лидер таганских — Петрик — также осел в Европе, куда смог перевести все свои сбережения. Сегодня вор в законе обитает в Австрии, Франции, Нидерландах, Германии и Бельгии.

Впрочем, заграничная жизнь не мешает Петрику по-прежнему оставаться одним из самых богатых и влиятельных славянских воров в законе. Между тем в России «за старших» у Таганской ОПГ остались авторитеты Жирный и Гриша Таганский.

Таганские наблюдатели

Одной из отличительных черт Таганской группировки было наличие наружного наблюдения — на нем специализировались некоторые из бандитов. Они следили за возможными жертвами, многие из которых затем были убиты. Данные по слежке поступали напрямую Жирному и Грише Таганскому, которые выносили неугодным смертные приговоры. По версии следствия, одной из жертв таганских в 2008 году стал гендиректор компании «Роспищепром» Валерий Журавлев.

Между тем на счету группировки может оказаться одно из самых громких убийств последнего десятилетия. Дело в том, что члены Таганской ОПГ вели слежку за лидером преступного мира России, вором в законе Асланом Усояном, известным в криминальных кругах как Дед Хасан. Бандиты наблюдали за авторитетом незадолго до того, как киллер застрелил его 16 января 2013 года у ресторана «Старый Фаэтон» в Москве. После этого между несколькими крупными преступными кланами разразилась масштабная война.

А в 2017 году жертвой Таганской ОПГ стала 40-летняя адвокат Наталья Вавилина — член Адвокатской палаты Москвы. На стороне мелких арендаторов она участвовала в судебных процессах по сносу торговых площадей у метро «Сухаревская» в 2016 году. Они пытались добиться от арендодателя — фирмы «Зодчий-98» —возвращения арендной платы, внесенной вперед.

Фирма была оформлена на 42-летнего Марата Янбухтина — штатного киллера Таганской ОПГ, а в роли ее совладельца выступал Гриша Таганский. Он, к слову, ранее занимал пост гендиректора универмага «Москва» на Ленинском проспекте — таганские получили его в результате рейдерского захвата. В 2009 году юрист универмага выиграл у группировки суд — и был убит. Когда против таганских пошла адвокат Вавилина, женщине также вынесли смертный приговор.

Киллер-отступник

Ликвидировать жертву отправился лично Янбухтин — 26 апреля он подкараулил адвоката в подъезде дома на Алтуфьевском шоссе. Киллер попал в объективы камер видеонаблюдения. На записях видно, что Янбухтин в темных очках и кепке ждал возвращавшуюся с работы Вавилину и, когда она открыла дверь подъезда, проскользнул следом. Убийца выстрелил в женщину два раза в упор и сделал контрольный выстрел — в голову.

Адвокат погибла на месте, а киллер сумел скрыться. Расследование резонансного преступления взял на личный контроль тогдашний руководитель столичного главка Следственного комитета России (СКР) Александр Дрыманов. Уже 29 мая 2017 года Янбухтина задержали и вскоре арестовали. На него завели уголовное дело по статьям 105 («Убийство») и 222 («Незаконный оборот оружия») УК РФ.

Арестованный киллер не стал отмалчиваться — и начал сдавать подельников. Теперь членов Таганской ОПГ ловили одного за одним. Задержанные назвали имена боссов — Жирного и Гриши Таганского; вскоре оба оказались в СИЗО. При этом среди «стукачей» оказались те самые «шпионы», занимавшиеся наружным наблюдением.

Добрались до оружейной

После ареста членов Таганской ОПГ правоохранительные органы сумели выйти на их тайник с оружием — один из крупнейших среди всех группировок лихих 90-х. Вероятно, его местоположение также сдал кто-то из бандитов-стукачей. 20 марта СКР опубликовал оперативную съемку изъятия из тайника оружия и боеприпасов.

Арсенал Таганской ОПГ впечатлял: из тайника изъяли 36 килограммов взрывчатых веществ, два самодельных взрывных устройства (СВУ), гранаты и запалы к ним, а также 100 единиц огнестрельного оружия различных марок и модификаций. Среди них — гранатометы «Муха» и «Шмель», автоматы Калашникова, винтовки с оптическими прицелами, пистолеты-пулеметы УЗИ, «Витязь» и «Скорпион».

Кроме того, оперативники нашли пистолеты и револьверы (часть из них — с глушителями), более 15 тысяч патронов к различным типам огнестрельного оружия и части к нему. В СКР не уточнили, где именно обнаружили тайник — однако, по данным ряда СМИ, он располагался в одном из строений на территории военного гарнизона Кубинка, а военных начали проверять на причастность к его организации. Больше того: некоторые виды оружия — в том числе реактивно-пехотные огнеметы «Шмель» — члены Таганской ОПГ могли похитить со складов военных.

Впрочем, в пресс-службе Минобороны России «Ленте.ру» сообщили, что тайник не находится на территории военного гарнизона и военные не имеют к нему никакого отношения.

В свете последних событий встречаются мнения, что Таганская ОПГ — одна из старейших в России — разгромлена окончательно и бесповоротно. Но не стоит забывать, что Жирный и Гриша Таганский, по сути, были лишь российскими наместниками настоящих главарей группировки — таких, как Губа или Петрик. А поскольку они успешно залегли на дно в Европе, не исключено, что Таганскую ОПГ со временем ждет очередной ренессанс.