Россиянин украл гараж из гаража соседа

Один из жителей Великого Новгорода пожаловался в полицию на кражу гаража, который хранился в гараже. Об этом сообщается на сайте городского управления МВД России.

«Как выяснили полицейские, в начале февраля [2019 года] неизвестный незаконно проник в гараж заявителя, откуда похитил разборный металлический гараж стоимостью 80 тысяч рублей», — говорится в сообщении УМВД.

Следствие показало, что кражу совершил ранее судимый 22-летний местный житель. Похищенный гараж он сдал в пункт приема металлолома.

Задержанный обвиняется по статье о краже, ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

Грабящие квартиры и другую недвижимость россияне время от времени попадают в курьезные ситуации. Так, в 2018 году в Красонярске задержали квартирного вора, который забрался в чужой дом. Хозяева квартиры обнаружили вторжение на рассвете: услышав странный шорох, они прошли на кухню и увидели мужчину, который ел сухари. Попытки поговорить с ним успехом не увенчались, в результате мужчину просто вытолкали за дверь.