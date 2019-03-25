Бывшего совладельца «Зимней вишни» задержали в Польше

Следователи рассказали, что Вишневскому вменяют часть 5 статьи 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере должностному лицу). В 2016 году он покинул Россию . В 2018-м его объявили в международный розыск и заочно арестовали.

По версии следствия, он дал взятки инспектору Госстройнадзора и еще нескольким людям за бездействие в связи с реконструкцией торгового центра.

После задержания Вишневского с Польшей обсуждают вопрос о его экстрадиции.

В СК подчеркнули, что расследование преступлений, связанных с пожаром, находится в заключительной стадии.

Пожар в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» произошел 25 марта прошлого года. Его жертвами стали 60 человек, среди которых было много детей.

Московский комсомолец» писал , что здание, в котором расположился ТЦ, было построено в конце 60-х — начале 70-х под кондитерскую фабрику. В начале 2000-х годов оно простаивало, а в 2010-2011 годах его реконструировали, надстроив четвертый этаж и проведя внутреннюю перепланировку.

Следователи сообщали, что реконструкцию в ТЦ проводили не по правилам. Из-за этого против главы Инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзилии Комковой возбудили дело по статье 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). По версии СК, она не приняла мер, чтобы пресечь эксплуатацию здания. Комкова, ее сын (экс-начальник инспекции стройнадзора) и гендиректор строительной компании «ИСК Ресурс» получили от Вишневского взятку в семь миллионов рублей, считают в СК.