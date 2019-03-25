В России в 2018 году предотвратили 19 терактов

"Только в прошлом году в стране предотвращено 35 преступлений террористической направленности, в том числе 19 терактов", — сказал Патрушев в интервью газете "Известия".

"При этом террористы постоянно совершенствуют тактику своей деятельности, активно применяют современные технические средства, используют различные способы конспирации, постоянно проверяют нашу бдительность, поэтому говорить о смягчении антитеррористических мер преждевременно. Нормы должны соответствовать реально существующим вызовам и угрозам", — добавил он.

К преступлениям террористической направленности, помимо собственно терактов, относятся содействие их совершению, публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма, организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем, и другие.