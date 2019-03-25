Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В России в 2018 году предотвратили 19 терактов 

РИА Новости + ещё 5 1 час назад
Российские спецслужбы в 2018 году предотвратили в стране 19 терактов, сообщил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
"Только в прошлом году в стране предотвращено 35 преступлений террористической направленности, в том числе 19 терактов", — сказал Патрушев в интервью газете "Известия".
"При этом террористы постоянно совершенствуют тактику своей деятельности, активно применяют современные технические средства, используют различные способы конспирации, постоянно проверяют нашу бдительность, поэтому говорить о смягчении антитеррористических мер преждевременно. Нормы должны соответствовать реально существующим вызовам и угрозам", — добавил он.
К преступлениям террористической направленности, помимо собственно терактов, относятся содействие их совершению, публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма, организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем, и другие.
Последние новости
Аннексия или Сецессия: немец доказал, что произошло в Крыму Хелло, "Китти"! Как советская подлодка вспорола брюхо авианосцу США Польша объяснила отказ позвать РФ на годовщину начала Второй мировой войны
Комментарии8
Криминал , Видео , Происшествия , Николай Патрушев , Совет безопасности РФ , газета "Известия"
Читайте также
Видео
Массовое отравление водой: сотня россиян в больнице
Происшествия
Полина Гагарина чудом вернулась из Китая в Россию
Шоу-бизнес
Дочь Назарбаева назвала детей-инвалидов уродами
В мире
Порошенко обвинили в убийстве брата
В мире Украина
Взрыв в Киеве: погиб гражданин России
Происшествия Пожары
Муж протаранил свой дом самолетом для убийства жены
Происшествия Катастрофы
На главу МИД Финляндии совершено нападение
Происшествия
Назарбаев позвонил Путину «за пару часов» до отставки
Политика СНГ
Бедствие лайнера: кого удалось спасти
Происшествия Катастрофы
«У гроба карманов нет»: Баскова хотели подсадить на гормоны
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение