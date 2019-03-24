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В Испании задержали пожилых грабителей банков, готовивших очередной налет 

Р-Спорт + ещё 6 1 час назад
Фото: Reuters
Испанские правоохранительные органы задержали двух пожилых мужчин, которые совершили два нападения на банки в Барселоне и планировали ограбление в Мадриде.
Задержанным 80 и 73 года, говорится в сообщении национальной полиции Испании.
Ограбления произошли по аналогичному сценарию с разницей в два месяца — мужчины в светоотражающей одежде заходили в отделения банков и, угрожая оружием, заставляли сотрудников отдать им содержимое сейфов. Затем они связывали руки сотрудникам и посетителям и уезжали на общественном транспорте, сообщают правоохранители.
В первом случае им удалось украсть 32 тысячи евро, во втором — 45 тысяч.
Мужчины планировали еще одно нападение — на этот раз в Мадриде, но были арестованы. Одна операция прошла в муниципалитете Вендрель (провинция Таррагона в Каталонии), где жили нападавшие. В доме одного из них нашли плантацию марихуаны, которая принадлежала еще одному человеку, он также задержан.
Параллельно второй грабитель был задержан в Мадриде, куда направился готовить новое нападение. Был также арестован еще один человек, замешанный в подготовке очередного ограбления.
Мужчины — выходцы из одной из стран Южной Америки. Они были объявлены в розыск в Италии за серию преступлений, совершенных в этой стране. В операции в Испании принимали участие сотрудники национальной полиции и каталонские правоохранительные органы Mossos d'Esquadra в сотрудничестве с итальянскими карабинерами.
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Комментарии
Криминал , МВД , Испания , Мадрид
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