Заммэра Майкопа задержан за взятку

Адыгее во время получения взятки в своём рабочем кабинете полицейскими задержан замглавы администрации Майкопа . Как рассказал старший помощник руководителя СУ СК России по региону Руслан Сетов, задержанный курировал в мэрии блок ЖКХ и благоустройства.

39-летний подозреваемый, находясь в помещении своего служебного кабинета, получил взятку от местной жительницы в значительном размере — 90 тыс. рублей — за совершение незаконных действий. Заммэра Майкопа задержан, возбуждено дело, — приводит слова Сетова ТАСС

В отношении заммэра Майкопа уже возбуждено головное дело по ч. 3 ст. 290 УК РФ («Получение взятки должностным лицом»). Подозреваемый помещен в изолятор временного содержания. Какая именно сумма взятки не уточняется.