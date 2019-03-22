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Заммэра Майкопа задержан за взятку 

News.ru + ещё 3 1 час назад
Фото: Сергей Лантюхов/News.ru
В Адыгее во время получения взятки в своём рабочем кабинете полицейскими задержан замглавы администрации Майкопа. Как рассказал старший помощник руководителя СУ СК России по региону Руслан Сетов, задержанный курировал в мэрии блок ЖКХ и благоустройства.
39-летний подозреваемый, находясь в помещении своего служебного кабинета, получил взятку от местной жительницы в значительном размере — 90 тыс. рублей — за совершение незаконных действий. Заммэра Майкопа задержан, возбуждено дело, — приводит слова Сетова ТАСС.
В отношении заммэра Майкопа уже возбуждено головное дело по ч. 3 ст. 290 УК РФ («Получение взятки должностным лицом»). Подозреваемый помещен в изолятор временного содержания. Какая именно сумма взятки не уточняется.
Как писал ранее News.ru, от своей должности был освобождён руководитель Росгеологии Роман Панов.
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Криминал , Происшествия , Роман Панов , СКР , ИТАР-ТАСС , Майкоп , Республика Адыгея
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