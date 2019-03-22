Под Ростовом школьница родила ребенка и выбросила его в туалете больницы

Следствие организовало проверку после того как в туалете больницы Волгодонска был обнаружен мертвый ребенок, рожденный 16-летней девушкой, сообщил РИА Новости представитель СУСК России по Ростовской области.

По его словам, несколько дней назад девушка поступила в больницу с жалобами на боли в теле, но о том, что она беременна, врачи не знали.

"Ее приняли, на следующий день должен был быть осмотр, а она в предыдущую ночь родила. Мертвый или живой родился ребенок, это предстоит выяснить по результатам судебно-медицинской экспертизы", — сказал собеседник.

Он уточнил, что ребенка "нашли мертвым в пакете в туалете больницы", где девушка его родила. "В настоящее время по данному факту организована проверка", — отметил представитель следствия.