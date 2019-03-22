Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Под Ростовом школьница родила ребенка и выбросила его в туалете больницы 

Р-Спорт + ещё 2 10 часов назад
Фото: РИА Новости
Следствие организовало проверку после того как в туалете больницы Волгодонска был обнаружен мертвый ребенок, рожденный 16-летней девушкой, сообщил РИА Новости представитель СУСК России по Ростовской области.
По его словам, несколько дней назад девушка поступила в больницу с жалобами на боли в теле, но о том, что она беременна, врачи не знали.
"Ее приняли, на следующий день должен был быть осмотр, а она в предыдущую ночь родила. Мертвый или живой родился ребенок, это предстоит выяснить по результатам судебно-медицинской экспертизы", — сказал собеседник.
Он уточнил, что ребенка "нашли мертвым в пакете в туалете больницы", где девушка его родила. "В настоящее время по данному факту организована проверка", — отметил представитель следствия.
Р-Спорт: последние новости
Саратовскому судье вынесли приговор по делу о покушении на мошенничество ФСБ опубликовала видео обысков на Липецком станкостроительном заводе Челябинские власти оспорят выводы ФАС об антиконкурентном сговоре
Криминал , Происшествия , СКР , РИА Новости
Читайте также
Видео
Посмертное признание: чего требуют родные Началовой
Шоу-бизнес Статьи
В сеть попало видео спасения провалившегося под лед ребенка
Происшествия Общество
Пока вы спали: Кому положены две пенсии
Общество
Корабль разнес набережную при швартовке
Происшествия Общество
«Оказалась ненужной»: что убило Началову
Шоу-бизнес Статьи
В столичном метро появились новые поезда
Новости Москвы
В Нижнекамске мужчина убил полицейского
Происшествия Криминал
За что уволен гендиректор Росгеологии
Политика
На похоронах Началовой закатили истерику
Шоу-бизнес
Началова получит звание посмертно
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение