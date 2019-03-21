Лидер крупнейшей преступной группировки России сел на 25 лет. В 90-е он правил Петербургом

Владимир Барсуков (Кумарин), известный как Ночной губернатор Санкт-Петербурга , признан виновным в создании Тамбовской ОПГ, одной из самых грозных группировок лихих 90-х. В Северной столице Кумарина хорошо помнят и сегодня: его уважали и боялись, а власть Ночного губернатора признавали как в преступной среде, так и во властных кабинетах. В какой-то период времени лидер тамбовских фактически заменил государственную власть в Петербурге, но в середине нулевых за Кумарина взялись всерьез. Теперь некогда грозный Кум проведет в тюрьме почти четверть века. Возможно, там и закончится жизненный путь едва ли не самого влиятельного авторитета страны. Историю его взлета и падения вспоминали корреспонденты «Ленты.ру» Мария Фролова и Игорь Надеждин.

Миллион за ОПГ

20 марта Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении девяти человек, которые, по версии следствия, совершили или пытались совершить серию рейдерских захватов городских предприятий, в том числе известной кондитерской фабрики имени Крупской.

Уголовное преследование семи из девяти подсудимых было прекращено за истечением сроков давности, и только двое — Владимир Барсуков (более известный под прежней фамилией Кумарин) и Вячеслав Дроков — признаны виновными, причем по тяжкой статье: о создании и руководстве организованным преступным сообществом (часть 1 статьи 210 УК РФ). Обоих приговорили к 12 годам лишения свободы и штрафу — миллион рублей с каждого.

По совокупности с ранее вынесенными приговорами Владимир Барсуков (Кумарин) получил 24 года колонии строгого режима , Дроков — 21 год. Суд официально признал, что Кумарин создал группировку «в точно не установленное следствием время, но не позднее марта 2005 года».

«Студентки приходили посмотреть на легенду»

Суд над Кумариным был назначен на полдень 20 марта. Чуть ли не за час до назначенного времени возле зала на четвертом этаже образовалась давка. Люди, не поместившиеся в холле, сидели в лестничных пролетах на втором и третьем этажах суда. Стоящие у входа в зал негромко переругивались между собой. В толпе послышался женский голос:

«Помещение рассчитано на 12 человек, все равно всех не пустят. Смысл вам здесь стоять? Лучше в Эрмитаж сходите, Русский музей… Мало ли в Петербурге мест!»

«Мы сюда работать приехали, а не по музеям ходить», — был ответ.

— Сейчас уже на суды не так много людей ходит. А бывало, даже студентки приходили, сидели в зале, — раздался откуда-то мужской голос. — Приходили посмотреть на легенду, отдать дань уважения человеку, так сказать.

Мужчина, стоящий возле двери, пояснил, что журналисты — лишь часть пришедших. Среди них есть и родственники Кумарина, которые не могут встречаться с ним в СИЗО, а потому суды для них — по сути, единственная возможность увидеть близкого человека. Поддержать подсудимого также пришли его знакомые и просто неравнодушные люди.

— Я его [Кумарина] знакомый, учились вместе, — сказал один из пришедших к залу суда. — Представьте, он под стражей с 2007 года, уже 12 лет. Мы приходим сюда его поддержать. Ему просто увидеть знакомых среди людей в суде — уже поддержка.

В остальное время, объяснил он, Барсуков общается с близкими по почте — при помощи писем.

— Если хотите о нем поговорить, лучше с адвокатами, — подытожил собеседник «Ленты.ру». — Я только скажу: когда будете в зале, посмотрите, как он держится, у него ведь даже седых волос нет. Очень сильный характер у него, это точно.

Среди пришедших на оглашение приговора Кумарину оказался и националист Вячеслав Дацик по кличке Рыжий Тарзан, в феврале вышедший на свободу из «Крестов». Дацик заявил журналистам, что пришел посмотреть на судебный беспредел — «как фабрикуют всякую фигню по оговорам разных людей».

— Человек, блин, без руки [Кумарин лишился ее при покушении] сидит в одиночной камере в «Крестах», — возмутился Дацик. — Фигня полнейшая! Но Владимир Сергеевич держится.

Рыжий Тарзан признался «Ленте.ру», что хотел в первую очередь выразить поддержку Кумарину, поскольку знаком с ним лично: «он мне помогал, я ведь спортмен». Каким образом ему помогал главарь Тамбовской ОПГ, Дацик не пояснил.

Тайна советского подполья

Для современной молодежи «тамбовские» звучит почти так же, как «махновцы», — жутким анахронизмом. Но еще 30 лет назад принадлежность к этой группировке считалось высоким бандитским званием.

На излете СССР в стране Советов возникла серьезная теневая экономика, с которой власть активно боролась. Ее костяк составляли цеховики — подпольные фабриканты, которые в условиях плановой экономики и тотального дефицита умудрялись производить одежду, обувь, колбасу — и зарабатывать сотни тысяч рублей. Вокруг цеховиков возникла целая система обслуживания — от валютчиков и ювелиров до рестораторов и охраны.

До 1985 года интересы подпольных миллионеров защищали воры в законе — при тесной поддержке некоторых сотрудников милиции, которых тогда ни оборотнями в погонах, ни коррупционерами не называли. О существовании цеховиков слышали немногие, а хорошо знали вообще единицы. Но среди них были причастные — в частности, работники популярных кафе и ресторанов, потому что тогда в злачных местах гуляли богатые граждане СССР — страны всеобщего равенства.

Одним из таких работников был Володя Кумарин — он с 1980 года (по другим данным — с 1981-го) работал вышибалой в популярном ленинградском кафе «Таллин», хотя в штатном расписании такой профессии не было. Именно благодаря своей должности Кумарин был причастен к тайнам цеховиков.

Кумарин родился 15 февраля 1956 года в деревне Александровка Мучкапского района Тамбовской области . Окончив школу и провалившись при поступлении в институт, он был призван в армию и отслужил два полных года в Забайкальском крае , в автомобильной роте. Демобилизовался Кумарин в звании старшины — максимально возможном для срочника. Фактически это означало, что он не только честно тянул солдатскую лямку, но и серьезно гонял других, а потому был в авторитете и у командования, и у подчиненных. А в Забайкалье в те годы порядок в армии поддерживали в основном неуставными методами — то есть силой…

Старшина Кумарин получил от командования не только отличную характеристику, но и направление в вуз. Как льготник поступил в Ленинградский институт точной механики и оптики. Одновременно Кумарин стал серьезно заниматься боксом; вскоре он совмещал учебу и работу вышибалой — вначале в кафе «Роза ветров», потом — в «Таллине». За прогулы его в конце концов отчислили, и формально Кумарин окончил институт только в 2001 году, получив в 45 лет квалификацию инженера по специальности «Лазерная техника и лазерные технологии», которой в годы его поступления и учебы вообще не было.

Славные парни

Что стало причиной ареста Кумарина в 1985 году — неизвестно: его обвинили в хулиганстве и незаконном хранении боеприпасов. Сам он утверждает, что обвинения были надуманными. Тем не менее в 1986 году он получил свой первый срок, а уже в 1987-м освободился условно-досрочно и вернулся в Ленинград. Вернулся физически крепким, прошедшим зону и причастным к тайне цеховиков 31-летним преступным лидером. Вокруг Кумарина стали собираться спортсмены, в основном его земляки из Тамбовской области.

В то время по всей стране возникали «качалки» — добровольные спортивные секции. Ребята, объединившись, брали в жилконторах и ЖЭКах ключи от подвалов, сами собирали из подручных материалов силовые станки и тренажеры, и после работы или учебы занимались тяжелой атлетикой — проще говоря, тягали железо и качали мышцы. Непременным условием в этом новом молодежном сообществе был трезвый образ жизни. А поскольку спорт сплачивает, молодые люди вместе отдыхали и помогали друг другу в решении разных повседневных задач…

Стихийно проводились турниры между районными качалками, потом — между городскими. Дворовые спортсмены знакомились на таких турнирах, и постепенно возникали «братства» — такие же, как у воинов-интернационалистов или у туристов. Именно эти братства позже стали основой будущих преступных группировок, противопоставивших себя криминальным авторитетам. Их членов так и называли — спортсменами.

В мае 1988 года Верховный Совет СССР принял закон «О кооперации», разрешавший частную деятельность, и в стране официально появились первые богатые люди, частью которых были легализовавшиеся цеховики. Частники стали проникать и в транспортную инфраструктуру Северной столицы. Тут-то и пригодились спортсмены — здоровые, физически крепкие и трезвые, они хотели жить хорошо и получать деньги не за работу у станка, а за любимое занятие. Поэтому они занялись охраной частников, которая быстро переросла в рэкет — вымогательство денег у бизнесменов в обмен на спокойную работу и жизнь.

«К нам потянулись люди, желавшие проявить себя»

В Ленинграде к началу 1990 года образовались четыре больших «славянских» оргпреступных сообщества — Казанское, Тамбовское, Великолукское (на первых порах милиция считала их частями одного сообщества) и Малышевское. Кроме них в городе действовали небольшие азербайджанская и чеченская группировки и так называемые воркутинские — боевые группы воров.

Славяне, объединившись, потеснили старых криминальных авторитетов. Неповоротливая государственная машина — в первую очередь правоохранительные органы — вовремя не среагировали на происходящее, да и законодательная база внезапно и резко устарела. В то время статьи в действующий уголовный кодекс вводились тяжело (активно готовилась его новая редакция), зато старые исключались быстро, лишая милицию рычагов воздействия на преступный мир.

Подкосил правоохранительные органы и экономический кризис — в отличие от рэкетиров, которые имели реальные деньги. Все это стало косвенной причиной резкого роста криминализации общества. Именно в конце 80-х годов, когда начался активный захват рынка, в Ленинграде повсеместно стали проходить бандитские схватки, тем более что достать оружие стало просто. 18 декабря 1988 года на окраине Ленинграда, в Девяткино, где существовал один из крупных «челночных» рынков, спортсмены Тамбовской и Малышевской группировок сошлись в битве, ставшей исторической.

Один человек погиб, несколько десятков получили ранения — и определились главные игроки бандитского Петербурга. Именно в то время Александр Невзоров в своих «600 секундах» фактически рекламировал тамбовских, рассказывая об их противоправной деятельности. Желая развенчать преступников, журналист, по сути, делал им рекламу. «Именно после его репортажей к нам потянулись молодые люди, желавшие проявить себя», — расскажет позже Барсуков ( Кумарин ) в интервью.

На рубеже 80-90-х казанские работали в Ленинграде вахтовым методом, приезжая в город, а затем возвращаясь на родину. А вот тамбовские (Владимир Кумарин), великолукские (братья Гавриленковы) и малышевские (по имени лидера Александра Малышева ) некоторое время работали сообща, договариваясь о территориях влияния и подопечных бизнесменах.

Но уже в то время подход был разным: Кумарин активно покупал чиновников и сотрудников правоохранительных органов, максимально вкладывался в бизнес и почти все криминальные доходы направлял на развитие. А две другие группировки считали, что «на их век шерсти с овец хватит». В итоге к 1991 году Тамбовская ОПГ стала бандитско-деловым сообществом, заметная часть дохода которого поступала от вполне легальной коммерческой деятельности.

В конце 1980-х Кума (в то время кличка Кумарина) объявили в розыск по обвинению в вымогательстве. В 1990 году он был задержан, в 1991-м осужден. Лидера тамбовских собирались посадить на десять лет, но накануне прений государственный обвинитель был избит. Оглашение приговора Кумарину назначили на 19 августа, но в этот день в Москве объявили о создании ГКЧП, а в Ленинграде начались массовые акции протеста… В итоге подсудимый получил почти символический срок: шесть лет с учетом ранее неотбытого из-за УДО.

На свободе Кумарин оказался уже в 1993 году. Созданная им система не только активна работала, но и приносила хороший доход. Дела тамбовских шли отлично: у них не было недостатка ни в оружии, ни в бойцах, ни в деньгах. Хватало и информации — как из властных кабинетов, так и из правоохранительных органов. Особенно ценными были фискальные данные: члены Тамбовской ОПГ были отлично информированы и о крупных договорах коммерческих фирм, и о таможенных декларациях, и о банковских проводках.

Злые языки поговаривали, что Кумарин получал секретные сообщения из Москвы раньше прокурорских и милицейских начальников. А кое-кто из оперативников видел, что руководители правоохранительных органов ездили к Кумарину на доклад с той же частотой, как на заседания правительства города и на совещания к губернатору…

«Приговор понятен»

…Судебное заседание 20 марта 2019 года началось в 13:30 и продолжалось более четырех часов. Было практически невозможно понять, что говорит судья Артем Королев : он зачитывал приговор очень тихо и неразборчиво, буквально себе под нос.

— Ваша честь, ну уважайте людей — мы же ничего не слышим! — возмущался националист Дацик, пытавшийся стримить из суда.

Его просьба осталась без внимания. Отчаявшийся Рыжий Тарзан несколько минут подразнил камерой судебных приставов и погрузился в социальные сети.

Пару часов спустя суд стал походить на фарс: люди один за другим выходили из зала. У кого-то из оставшихся постоянно звонил телефон, кто-то беспрестанно фотографировал, не отключив звук на гаджете… На последней скамье мужчина в деловом костюме угощал журналистов карамельками, другой — тоже в костюме — изучал каталог адвокатов Санкт-Петербурга.

Барсуков (Кумарин) во время оглашения приговора сосредоточенно разгадывал сканворд. Рядом с ним со скучающим видом сидел его ближайший подручный Вячеслав Дроков. Все тем же монотонным голосом судья зачитал решение: с учетом ранее вынесенных приговоров для Кумарина — 24 года в колонии строгого режима, для Дрокова — 21 год. Кроме того, оба должны выплатить штраф в размере одного миллиона рублей.

— Приговор понятен, — спокойно ответил Кумарин.

«Он стал делать то, чем никто заниматься не хотел»

По мнению источника «Ленты.ру» в правоохранительных органах, в первой половине 90-х годов в Санкт-Петербурге власть занималась чем угодно, но только не работой. Кумарину надо было только взять брошенное в свои руки — что он и сделал.

— Люди искали правду у губернатора или в полиции, но и там, и там их легко могли отфуболить, — вспоминает наш собеседник, в то время занимавший ответственный пост в прокуратуре. — Им ничего не оставалось, кроме как идти к Кумарину, и он быстро решал все проблемы. Не потому, что стремился к этому, — он просто делал то, чем никто другой заниматься не хотел. Что и принесло ему славу Ночного губернатора Петербурга. На мой взгляд — абсолютно заслуженную славу.

Однажды в Пушкинский театр Санкт-Петербурга приехал известный режиссер — ставить спектакль. Он вошел в здание и увидел, что в холле сидят на корточках лица кавказской национальности и курят гашиш, а в царских ложах они же развлекаются с девушками нетяжелого поведения. Режиссер бросился в комитет по культуре, в милицию — но везде ему отказали. Выяснилось, что некое частное предприятие просто взяло здание в аренду на 49 лет, и все документы в порядке. Тогда режиссер обратился к Кумарину.

— Кумарин отправил в театр человека, который очень мягко объяснил лицам кавказской национальности, что театр — храм культуры: там нельзя сидеть на корточках, курить траву и предаваться разврату в царских ложах, — вспоминает наш собеседник. — Мол, Владимир Сергеевич просил передать: вы сейчас договор засуньте себе в одно место, а сами покиньте здание театра и не мешайте работать.

Те самые арендаторы успели пожаловаться в Федеральную службу безопасности (ФСБ), и один из ее руководителей приехал к Кумарину с претензией. Ночной губернатор выслушал визитера, а потом заявил ему:

«Слушай, ты же ленинградец! Ты посмотри, что они в театре творят и чем занимаются! Не доводи до греха — езжай отсюда».

Больше эти арендаторы в театре не появлялись.

Тамбовская империя

В 1994 году на Кумарина было совершено покушение: 1 июня на улице Турку его мерседес обстреляли из автоматов. Водитель получил 22 пули и погиб на месте, в Кумарина попали 18 пуль, он был госпитализирован и 22 дня провел в коме. Ему ампутировали руку и удалили одну почку. По распространенной версии, за покушением стоят лидеры Великолукской ОПГ — братья Гавриловы.

В 1993-1995 годах в Санкт-Петербурге шла кровавая война: руководителей среднего и высшего звена тамбовских и великолукских массово отстреливали. По данным Северо-Западного РУОП, погибли почти все лидеры ОПГ, кроме Владимира Кумарина и Вячеслава Дрокова. Но поле битвы осталось за тамбовскими: великолукских разгромили полностью, большинство из них погибло. Членов Малышевской ОПГ либо арестовали, либо они просто сбежали. В войне бывших «славянских побратимов» деньги и коррумпированные связи победили физическую силу.

Выйдя из больницы, Кумарин уехал лечиться за рубеж. В Санкт-Петербурге он оставил огромную империю, контролирующую ключевые посты в банковской, пищевой, топливо-энергетической сфере, на рынке ритуальных услуг и в транспортно-логистической системе. Ходили слухи, что в то время члены Тамбовской ОПГ контролировали практически весь наркотрафик, идущий через морской порт Санкт-Петербурга и автодороги северо-запада России. В то время это была примерно треть всего российского наркотрафика.

В 1996 году Кумарин вернулся после лечения на родину. Его хорошо подлатали, все его конкуренты были устранены или усмирены, и нужно было вступить во владение Петербургской топливной компанией (ПТК) — ключевым игроком на рынке углеводородов северо-запада России.

В начале 90-х на автозаправках Северной столицы часто не было бензина, его цена была непропорционально высокой, и в 1994 году городские власти обвинили в этом компанию «Сургутнефтегаз» . Как ответ монополисту была создана Петербургская топливная компания, учредителями которой стали мэрия, Балтийское морское пароходство, морской порт Санкт-Петербурга, аэропорт Пулково и еще 17 предприятий — крупных потребителей топлива. Но это была ширма, а реальным владельцем ПТК была Тамбовская ОПГ. Должность вице-президента компании до 2000 года занимал Кумарин.

Из лидера ОПГ он фактически превратился в бизнесмена, и в кругу близких называл свою группировку Тамбовской бизнес-группой. Ему надо было избавляться от имиджа криминального авторитета — и Кумарин, взяв девичью фамилию матери, превратился в Барсукова. А его кличка Кум сменилась на более неформальную — Сергеич: так Кумарина до сих пор называют в Санкт-Петербурге.

«Он легко отдаст приказ убить человека»

— Только не надо думать, что Барсуков-Кумарин — этакий Робин Гуд или Генри Форд, — говорит источник «Ленты.ру» в правоохранительных органах. — Он по сути был и остается рэкетиром, который по-прежнему легко отдаст приказ убить человека. Да, он, безусловно, очень умный и отличный бизнесмен. Но руки у него по локоть в крови, и если благотворительная деятельность хорошо видна, то преступную он просто тщательно маскирует. Впрочем, он не пустил в Санкт-Петербург кавказский криминал и воров в законе, за что ему отдельное спасибо.

…Однажды на личный телефон Кумарина позвонили с неизвестного номера. Звонил Зелимхан Яндарбиев , уже находившийся тогда в международном розыске, и попросил Кумарина о встрече. В это время в Санкт-Петербурге проходил экономический форум, а потому меры безопасности в городе были очень суровые.

— На встречу Яндарбиев прилетел в сопровождении двух десятков земляков, оформленных по документам как офицеры, — рассказывает источник «Ленты.ру». — Прилетел спецрейсом. Вся делегация была вооружена пистолетами Стечкина, официально оформленными как табельные. К Кумарину Зелимхан пришел один — в галстуке, белой рубашке. Выяснилось, что чеченцы прилетел помочь земляку — его обидели. Кумарин поинтересовался, кто обидчик. Оказалось, тоже чеченцы — мол, это их дело. Ночной губернатор дал добро на разборку, поставив лишь одно условие: чтобы тихо.

И все было тихо. Через несколько часов Зелимхан и 20 сопровождавших его чеченцев улетели тем же спецрейсом. А вскоре Зелимхана взорвали в Катаре.

«Никто не уходил обиженным и никто не уходил довольным»

В Санкт-Петербурге до сих пор много говорят про благотворительность Кумарина. В самые тяжелые годы он шефствовал над подлодкой «Тамбов»; военно-морской флот просил у него 30 миллионов долларов на реконструкцию эскадренного миноносца; патриарх Алексий благословил его на приобретение лазерной подсветки для крестов православных храмов Северной столицы…

— Я был свидетелем многих ситуаций, которые разруливал Владимир Сергеевич, — говорит еще один источник «Ленты.ру» в силовых структурах. — И он всегда все делил поровну. Причем часто я даже советовал своим знакомым: не ходите к нему, оба останетесь недовольны. Так, однажды он просто поделил крупный торговый центр поровну между двумя спорщикам, причем приказал его полностью отремонтировать. В итоге никто не уходил от него обиженным, но и никто не уходил довольным.

Жалобщики шли к Кумарину потоком. Он сидел за столом в ресторане, где выслушивал людей, иногда просто давал деньги, иногда принимал решения. Вопросы были самые разные: от помощи школе искусств до разрешения финансовых споров. Часто к нему обращались даже представители околовластных структур.

— Дело не в том, какие решения принимал Барсуков-Кумарин, — считает источник «Ленты.ру». — Имеет значение тот факт, что он эти решения принимал, и они выполнялись. И неважно — надо было купить музыкальные инструменты в театр, сигнализацию в музей или помочь вдове удержать дело мужа. Понятно, что эта деятельность работала на имидж, а действительно серьезные вопросы Сергеич обсуждал в очень ограниченном кругу и в другом месте. Но он в тот период был единственной действующей силой в Петербурге.

В начале нулевых период безвластия в Северной столице закончился: после Яковлева и и.о. губернатора Александра Беглова (того самого, который и сейчас исполняет обязанности петербургского градоначальника) в 2003 году на эту должность избрали Валентину Матвиенко . Она быстро стала наводить порядок в администрации, и по ее требованию официальная власть забирала бразды правления городом.

Тут-то и выяснилось, что «благодетель» Кумарин остается предпринимателем бандитского толка. Причем выяснилось это крайне неприятным способом: группа рейдеров, подделав документы, получила контроль над фирмой подруги Валентины Матвиенко. Как оказалось, за рейдерами стоял Кумарин.

Из материалов уголовного дела:

Барсуков приобрел большой авторитет в криминальной среде, знал в городе Санкт-Петербурге огромное количество людей, к нему как к лидеру Тамбовского преступного сообщества обращались коммерсанты и лица из криминальных структур за помощью в разрешении возникших конфликтных ситуаций и спорных вопросов. За разрешение конфликтных вопросов Барсуков получал у обращавшихся лиц свой процент, долю от прибыли предприятия.

Весной 2005 года Цыганок познакомил Барсукова с Дараселией, Шенгелией, братьями Цветковыми. При этом он сообщил, что преступная группа под руководством Дараселии занималась рейдерскими захватами объектов недвижимости в Санкт-Петербурге. При совершении очередного преступления в отношении объекта недвижимости, принадлежащего ООО «Казанский», у Дараселии возник конфликт с другой преступной группировкой, за помощью к которой обратились собственники ООО «Казанский». Цыганок попросил Дрокова, используя авторитет Тамбовского ОПС, разрешить этот конфликт.

Суть схемы завладения имуществом предприятий заключалась в получении формального юридического права на имущество организации мошенническим путем. Для этого в налоговых органах регистрировались поддельные документы о смене собственников предприятий на подставных лиц. Затем по поддельным документам юридическое лицо несколько раз перепродавалось, после чего его активы реализовывались, а деньги присваивались.

Дроков доложил Барсукову о возможности совершения мошеннических действий по указанной схеме. Барсуков дал согласие на ее реализацию, пообещав финансирование преступлений и решение возможных конфликтов. При этом Барсуков сам возглавил эту преступную группу и определил схему распределения будущих доходов: 45 процентов — Дараселии и его людям, 45 процентов — Дрокову, Барсукову и их людям, 10 процентов — Цыганку, братьям Цветковым и их юристам.

В период с лета 2005 года до весны 2006 года были предприняты попытки захвата недвижимого имущества 13 предприятий, расположенных в Санкт-Петербурге. Объекты преступных посягательств выбирались Барсуковым и Дараселией. Ими же предварительно оценивалась рыночная стоимость выбранных объектов. Планы преступлений обсуждались в помещениях развлекательного комплекса «Золотая страна» в Санкт-Петербурге, где собирались участники организованной группы.

«Государство не может терпеть этого человека»

Источник «Ленты.ру» в силовых структурах Санкт-Петербурга вспоминает одну историю, связанную с Ночным губернатором. Это произошло незадолго до его ареста, в конце 2006 года. В холле элитной гостиницы депутаты Госдумы обсуждали дела с представителями Питерского союза промышленников и предпринимателей, когда внезапно распахнулись двери, появилась большая группа телохранителей, а следом вошел Кумарин.

Он, увидев знакомые лица (их оказалось немало), которые проводили официальное мероприятие, не постеснялся подойти и поздороваться со всеми, а затем отправился в ресторан в сопровождении телохранителей. Выглядело это как появление одного из первых лиц на деловом конгрессе. И вот тогда один из депутатов сказал собеседнику «Ленты.ру»: «Государство не может терпеть этого человека… Оно его когда-нибудь просто смахнет с доски».

22 августа 2007 года Кумарина задержали на его даче. В операции, которую проводила Генпрокуратура, принимали участие две сотни бойцов спецназа, вооруженных даже гранатометами. Через две недели был создан Следственный комитет (СК), тогда еще при Генпрокуратуре. Дело Ночного губернатора Петербурга стало одним из первых в истории СК — и продолжается до сих пор.

— На сегодня Кумарин осужден по четырем уголовным делам, — говорит адвокат Сергей Афанасьев. — Первые три суда проводились в Москве как выездные сессии — якобы для безопасности судей: связи в Санкт-Петербурге могли позволить Кумарину уйти от ответственности. Но мы считаем, что это было сделано под надуманными предлогами и ничего общего с правосудием не имеет. По одному из уголовных дел Владимир Сергеевич был оправдан присяжными, но вердикт был отменен Верховным судом (ВС). Новый суд признал Кумарина виновным в причастности к убийству собственного телохранителя. Для системы правосудия это нонсенс! Вердикт присяжных окончательный — и обжалованию не подлежит.

Приговор, вынесенный 20 марта, адвокат Афанасьев считает странным: сведущим людям известно, что все перечисленные в нем лица, кроме Дрокова, никогда не были членами Тамбовской ОПГ. Они входили (или могли входить) в другую преступную группировку, занимавшуюся рейдерскими захватами. Но, по версии следствия, ее лидер Шенгелия действовал в интересах Тамбовской ОПГ и по личному поручению ее лидера Кумарина.

«Преступного состава просто не было»

После оглашения приговора его прокомментировали адвокаты Кумарина. Сергей Афанасьев назвал его «вегетарианской добавочкой» к первому сроку осужденного. В 2016 году Кумарина приговорили к 23 годам колонии за покушение на убийство бизнесмена Сергея Васильева . Фактически суд добавил лидеру Тамбовской ОПГ путем частичного сложения приговоров всего год колонии.

— Мы будем обжаловать решение суда, — заверил Афанасьев. — Такой непонятный и невнятный приговор был обусловлен не решением судьи, а органами предварительного следствия, которые, путаясь, направляют уголовное дело через десять лет, вырывая эпизоды и людей. Напомню, в 2011 году они прекратили уголовное преследование Кумарина по 210-й статье УК РФ («Организация преступного сообщества»), но позже постановление было отменено. Мы займем позицию органов следствия 2011 года и согласимся с ними, что преступного состава просто не было.

Константин Кузьминых , другой адвокат Кумарина, назвал уголовное дело самым странным в своей многолетней адвокатской практике.

— Начнем с того, что дело о создании ОПС расследовалось в 2010 году, и СКР прекратил его, — сообщил Кузьминых. — Эта информация каким-то образом попала в СМИ, и следователи написали, что их ведомство «не нашло Тамбовского ОПС». Позже постановление о прекращении дела было отменено. Иной причины, кроме как публичного характера, на наш взгляд, не было.

По словам адвоката, следственных действий с его подзащитным практически не проводилось, а за время, что идет процесс, сторона обвинения не сумела предоставить доказательств по делу.

— Вот схема, которая у них получилась: якобы Барсуков дал миллион долларов Дрокову и не проходящему по делу обвиняемым Дараселии, у которых были две группы, которые непонятно в чьих интересах пытались захватить предприятия, — рассказывает защитник. — Но что такое ОПС? Когда нижестоящие группировки финансируют вышестоящие, то есть деньги поступают не сверху вниз, а снизу вверх — иначе какой смысл в ОПС, это что — благотворительный фонд? В общем, тезис обвинения не был доказан. Нет коррупционных связей, иерархических отношений — иными словами, силового механизма, системы понуждения.

Кузьминых отмечает: за несколько лет на уголовное дело Кумарина могли быть потрачены миллиарды рублей — зарплата следователей, судей, помощников, секретарей, прокуроров, командировочные, документооборот, доставки конвоем — и это без учета гонораров адвокатов. Адвокат Сергей Афанасьев резюмирует: Ночной губернатор Петербурга провел в СИЗО уже 12 лет, и все уголовные дела специально расследуются так, чтобы как можно дольше не отправлять его на зону.

— Мой подзащитный — инвалид, у него ряд тяжелых хронических заболеваний, нет одной руки и почки, — отмечает юрист. — По закону Кумарин с его набором болезней по прибытии на зону может обратиться с просьбой об УДО по состоянию здоровья и имеет все шансы по меньшей мере на смягчение условий отбытия наказания. А в СИЗО у Кумарина такого права нет. По нашему мнению, это один из способов давления на него.

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На сегодняшний день лидер Тамбовской ОПГ Владимир Барсуков (Кумарин) осужден:

12 ноября 2009 выездным заседанием Куйбышевского районного суда Санкт-Петербурга в Москве — к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в один миллион рублей (Кумарин признан виновным в серии рейдерских захватов предприятий в Северной столице; в мае 2011 года его срок сокращен до 11,5 лет с сохранением штрафа);

6 марта 2012 выездным заседанием Куйбышевского районного суда Санкт-Петербурга в Москве — к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в один миллион рублей (с учетом ранее вынесенного приговора); Кумарин признан виновным в серии вымогательств;

18 августа 2016 выездным заседанием Санкт-Петербургского городского суда в Москве — к 23 годам лишения свободы и штрафу в один миллион рублей (с учетом ранее вынесенных приговоров); Кумарин признан виновным в убийстве и покушении на убийство;

20 марта 2019 года заседанием Куйбышевского районного суда Санкт-Петербурга — к 24 годам лишения свободы и штрафу в миллион рублей (с учетом ранее вынесенных приговоров); Кумарин признан виновным в создании и руководстве организованным преступным сообществом.

По юридическим нормам соединение приговоров в сумме не может давать более 25 лет. Поэтому на три уголовных дела по убийствам, в которых фигурирует Кумарин и расследование которых продолжается, у суда есть всего один год лишения свободы. Пожалуй, самое громкое из них — дело о подстрекательстве к убийству политика Галины Старовойтовой

На данный момент Кумарин не признан по нему даже подозреваемым, но осужденный за это преступление прямо указал на лидера Тамбовской ОПГ как на заказчика преступления. Кроме того, Кумарин — фигурант дела о подстрекательстве к убийству собственного телохранителя Георгия Позднякова и его знакомого Яна Гуревского.

Не исключено, что в отношении лидера Тамбовской ОПГ могут быть возбуждены и другие уголовные дела.