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После обысков ФСБ задержала замглавы подмосковного города 

Lenta.ru + ещё 7 3 часа назад
Фото: agoch.ru
ФСБ задержала первого заместителя главы администрации подмосковного Чехова Дмитрия Фриша, отвечавшего за сотрудничество с силовиками, передает РБК со ссылкой на источники.
Чиновника увезли из здания администрации после проведенных там обысков и короткой беседы в его кабинете.
На своем посту Фриш — бывший сотрудник уголовного розыска — обеспечивал взаимодействие администрации с силовыми органами и отвечал за внутреннюю политику.
Ранним утром в четверг, 21 марта, сотрудники ФСБ приехали в чеховскую администрацию с обысками, проводимыми в рамках дела о хищении ОПГ земель специального назначения. Речь идет о землях воинских частей Чеховского района, которые были незаконным путем переведены в другую категорию и перепроданы.
Проведение следственных действий подтвердила глава администрации Марина Кононова. Впрочем, она оговорилась, что чекисты с ней не общались и каких-либо документов не предъявляли.
В результате обысков в кабинетах главы Чеховского района, ее заместителей и сотрудников районного комитета по архитектуре оперативники изъяли документы и электронные носители.
По данным СК, из федеральной собственности могло быть выведено несколько гектаров земель специального назначения, на которых сейчас располагаются офисы коммерческих компаний и промышленные производства. Преступление расследуется в рамках уголовного дела, возбужденного в октябре 2017 года по статье 210 УК («Организация преступного сообщества»).
В нем фигурирует чеховский предприниматель Николай Павлинов, которого СМИ называют криминальным авторитетом по кличке Павлин. Он отказался от сотрудничества со следствием. Показания дают другие фигуранты дела.
В августе 2017 года в Бабушкинский суд Москвы, который избирал меру пресечения Павлинову, его пришли поддержать боксеры Денис Лебедев и Александр Поветкин.
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Комментарии
Криминал , Происшествия , Денис Лебедев , Александр Поветкин , ФСБ , РБК , Чехов
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