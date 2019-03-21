После обысков ФСБ задержала замглавы подмосковного города

ФСБ задержала первого заместителя главы администрации подмосковного Чехова Дмитрия Фриша, отвечавшего за сотрудничество с силовиками, передает РБК со ссылкой на источники.

Чиновника увезли из здания администрации после проведенных там обысков и короткой беседы в его кабинете.

На своем посту Фриш — бывший сотрудник уголовного розыска — обеспечивал взаимодействие администрации с силовыми органами и отвечал за внутреннюю политику.

Ранним утром в четверг, 21 марта, сотрудники ФСБ приехали в чеховскую администрацию с обысками, проводимыми в рамках дела о хищении ОПГ земель специального назначения. Речь идет о землях воинских частей Чеховского района, которые были незаконным путем переведены в другую категорию и перепроданы.

Проведение следственных действий подтвердила глава администрации Марина Кононова. Впрочем, она оговорилась, что чекисты с ней не общались и каких-либо документов не предъявляли.

В результате обысков в кабинетах главы Чеховского района, ее заместителей и сотрудников районного комитета по архитектуре оперативники изъяли документы и электронные носители.

По данным СК, из федеральной собственности могло быть выведено несколько гектаров земель специального назначения, на которых сейчас располагаются офисы коммерческих компаний и промышленные производства. Преступление расследуется в рамках уголовного дела, возбужденного в октябре 2017 года по статье 210 УК («Организация преступного сообщества»).

В нем фигурирует чеховский предприниматель Николай Павлинов, которого СМИ называют криминальным авторитетом по кличке Павлин. Он отказался от сотрудничества со следствием. Показания дают другие фигуранты дела.