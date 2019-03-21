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На Урале дети месяц прожили в подвале с трупами своей мамы и родных 

Ридус 2 часа назад
Фото: РИА Новости
В городе Полевской Свердловской области молодой мужчина при помощи своей сожительницы зарезал четырех человек, включая мать двоих детей, а самих детей запер с трупами родных в подвале. Прежде чем полиция нашла и освободила сирот, они провели в жутком заточении почти месяц.
«Следствие установило, что трое были убиты 22 февраля 2019 года, а четвертый — ночью на 28 февраля. Личности всех погибших установлены. По подозрению в убийстве четырех мужчин задержан 21-летний молодой человек и его подруга», — сообщает газета «Взгляд».
Также выяснилось, что три жертвы сами пришли в гости к паре, поскольку доводились девушке родственниками. Перед поножовщиной они все вместе устроили застолье, распивали алкоголь, а затем поссорились. С взрослыми убийцы расправились, детей пощадили, а в подвале с трупами их заперли в попытке скрыть улики.
Через несколько дней в гости к паре зашел друг семьи, и заподозрил неладное, после чего ему перерезали горло, а тело спрятали в шкафу. Разыскивая его, полицейские раскрыли массовое убийство и освободили детей. Все это время молодые люди спокойно жили в доме с телами своих жертв.
Подозреваемые признали свою вину, им предъявлено обвинение по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц). Молодой человек взят под стражу, а в отношении его сообщницы суд ходатайство следствия еще не рассмотрел.
Зверские по своей жестокости убийства родных и близких на бытовой почве — для России печальная обыденность, причем не только в регионах, но и в столице. В начале марта москвич зарезал жену и сына, в ноябре москвичка из ревности зарезала подругу, а несколькими днями ранее грабители зарезали другую москвичку ради нескольких тысяч рублей.
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Криминал , Происшествия , Деловая газета "Взгляд" , Полевской , Свердловская Область
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