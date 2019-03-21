В Москве педофил десять лет прятал ребенка в коммуналке

В Симоновском суде начались слушания дела Эдуарда Никитина , который в 2007 году познакомился на улице с мальчиком и заманил к себе домой, после этого ребенка безуспешно искали по всей стране.

Юношу спасли в 2017 году. Полицейские решили проверить документы у двух подозрительных людей, у одного из них паспорта не было, его фамилию пробили по базе и обнаружили, что этот человек пропал десять лет назад, сообщает НТВ

Позже выяснилось, что за это время юноша стал асоциальным, поэтому его сразу отправили в реабилитационный центр, где научили читать и писать, а после отдали матери.

Ребенок пропал в 2007 году, тогда его искали по всей стране. В возрасте девяти лет, по словам знакомых, «мальчик уже курил и выпивал, к тому же несколько раз сбегал из дома». Соседи утверждали, что скорее всего причина такого поведения — пример матери, женщина злоупотребляла спиртным и избивала сына.

Десять лет мальчик жил вместе с Никитиным и его матерью в коммуналке. Преступник даже отпускал подростка на улицу, но тот не пытался сбежать. На появление ребенка в квартире не обратили внимание и соседи.

Никитин уже признал свою вину. Как стало известно, раньше он уже привлекался по подобным делам. В этот раз ему грозит до 20 лет тюрьмы. Его мать по делу проходит как свидетель.

Ранее сообщалось, что в Москве арестован педофил, напавший на девочку.