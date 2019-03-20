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Предполагаемого казначея Солнцевской ОПГ похоронили в Москве 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Экстренный вызов 112 / YouTube
На Троекуровском кладбище Москвы состоялись похороны бизнесмена Арнольда Спиваковского, которого СМИ не раз называли одним из лидеров Солнцевской организованной преступной группировки (ОПГ). Об этом в среду, 20 марта, сообщает РЕН ТВ.
Как отмечает издание, Спиваковский известен как бывший муж Лолиты Милявской и успешный предприниматель. Тем не менее, по некоторым данным, в Солнцевской ОПГ он выполнял роль так называемого казначея.
Проститься с покойным пришли продюсер Виктор Дробыш, российский предприниматель Алимжан Тохтахунов, известный также под прозвищем Тайванчик, и сама Лолита Милявская. Причиной смерти Спиваковского стал сердечный приступ — по мнению друзей, его организм мог не выдержать резкого похудения.
14 февраля Алимжан Тохтахунов заявил, что не понимает необходимости мер, предложенных в законопроекте о новой статье УК «Занятие высшего положения в преступной иерархии», внесенном в Госдуму российским президентом Владимиром Путиным.
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Комментарии
Криминал , Происшествия , Лолита Милявская , Алимжан Тохтахунов , Виктор Дробыш , Владимир Путин , Госдума , РЕН ТВ , Москва
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