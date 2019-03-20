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Главарь «Тамбовской» ОПГ осуждён на 24 колонии 

RT на русском + ещё 7 49 минут назад
Фото: РИА Новости
В Санкт-Петербурге суд приговорил к 24 годам колонии строгого режима предполагаемого главаря «Тамбовской» организованной преступной группировки Владимира Барсукова (Кумарина).
«Суд приговорил Владимира Барсукова к 24 годам лишения свободы в колонии строгого режима», — приводит РИА Новости слова судьи.
Отмечается, что Барсуков не признал свою вину.
В 2016 году суд приговорил к 23 годам лишения свободы Барсукова по делу о покушении на совладельца Петербургского нефтяного терминала Сергея Васильева.
В 2018 году сообщалось, что в Ленинградской области неизвестные расстреляли бизнесмена Бадри Шенгелию. По его показаниям был осуждён Барсуков.
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Криминал , Происшествия , Владимир Барсуков , Сергей Васильев , ФСИН , РИА Новости , Санкт-Петербург
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