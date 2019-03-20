Главарь «Тамбовской» ОПГ осуждён на 24 колонии

«Суд приговорил Владимира Барсукова к 24 годам лишения свободы в колонии строгого режима», — приводит РИА Новости слова судьи.

Отмечается, что Барсуков не признал свою вину.

В 2016 году суд приговорил к 23 годам лишения свободы Барсукова по делу о покушении на совладельца Петербургского нефтяного терминала Сергея Васильева

В 2018 году сообщалось, что в Ленинградской области неизвестные расстреляли бизнесмена Бадри Шенгелию. По его показаниям был осуждён Барсуков.