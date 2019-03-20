Гражданин Узбекистана изнасиловал беременную россиянку

Волгограде задержали приезжего, который подозревается в изнасиловании и ограблении находящейся на шестом месяце беременности местной жительницы. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета (СК) России.

По данным ведомства, 26-летний задержанный полностью признал свою вину. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 131 («Изнасилование, соединенное с угрозой убийством») и части 2 статьи 161 УК («Грабеж»).

Как уточняет следствие, инцидент произошел 17 марта. Беременная жительница Дзержинского района шла на остановку общественного транспорта, когда на нее напал неизвестный. Угрожая убийством, он затащил жертву в заброшенное здание бывшей воинской части и изнасиловал. После этого он украл у пострадавшей 800 рублей. Женщине удалось ударить насильника кирпичом и сбежать.

По данным издания «Вести Воронеж», подозреваемого удалось найти по ране, нанесенной пострадавшей женщиной в ходе самообороны. Беременная была доставлена в больницу с травмами.

17 марта стало известно о том, что жители Якутска вышли на стихийный митинг после изнасилования местной жительницы несколькими мигрантами, предположительно, выходцами из Средней Азии. В акции приняли участие около 200 человек, выразивших антимигрантские настроения.

По материалам дела, неизвестный мужчина насильно посадил в машину жительницу Якутска, которая находилась на территории детской площадки напротив дома, и скрылся в неизвестном направлении. Через некоторое время женщина обратилась в полицию с заявлением об изнасиловании. Предполагаемого преступника задержали. Кроме того, рассматривается версия о причастности к изнасилованию еще двух мужчин.