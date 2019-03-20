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Двоих смотрителей расстреляли на российском кладбище 

Lenta.ru + ещё 4 17 часов назад
Фото: РИА Новости
На Успенском кладбище в Челябинске найдены тела двух мужчин. Об этом в среду, 20 марта, сообщает управление Следственного комитета России (СКР) по региону.
У погибших обнаружены огнестрельные ранения. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 105 («Убийство двух лиц») УК РФ. В настоящее время на месте происшествия работают правоохранительные органы.
По словам очевидцев, которые приводит портал 74.ru, мужчины погибли в результате вооруженной разборки. В них стреляли из автомобиля Daewoo с цифрой 666 на номере. По данным портала, на месте происшествия найдено девять гильз.
Источники, знавшие умерших, рассказали, что им было около 30 лет. Они несколько лет были смотрителями на Успенском кладбище, но потом перешли работать на Градское и с недавнего времени были связаны с частным похоронным бизнесом.
3 октября 2017 года сообщалось, что в Москве на территории Кунцевского кладбища местные жители обнаружили тело 49-летнего мужчины с огнестрельными ранениями. По данным следствия, погибшим оказался один из участников проходивших там поминок.
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Криминал , Происшествия , СКР , МВД , Челябинск
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