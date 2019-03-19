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Россиянин изнасиловал и убил отказавшую ему студентку 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: ТАСС
Несовершеннолетний житель Бутурлиновки Воронежской области изнасиловал и убил студентку медицинского колледжа, которая отказала ему в сексе. Об этом сообщают «Вести Воронеж».
Предполагаемого убийцу задержали и возбудили уголовное дело по части 2 статьи 105 («Убийство») и части 3 статьи 131 УК («Изнасилование»), сообщается на сайте управления Следственного комитета во Воронежской области.
Тело погибшей было найдено 19 марта на автозаправке.
По информации издания, 17-летний россиянин и погибшая 17-летняя девушка были приятелями. Когда предполагаемый убийца предложил своей подруге вступить с ним в интимные отношения, то получил отказ. Тогда он сорвал с девушки одежду, изнасиловал и задушил.
В феврале жертвой изнасилования стала 17-летняя школьница из Санкт-Петербурга. Школьница познакомилась с 27-летним мужчиной, который встретил ее после уроков, напоил алкоголем и отвез к себе домой. Там ее изнасиловали и выбросили на улицу в мороз.
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Криминал , Происшествия , Воронежская Область
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