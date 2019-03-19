Полицейские проводят проверку после обнаружения следов от выстрелов на стеклах кадетского корпуса в Москве, сообщил источник в правоохранительных органах.
«В понедельник утром на улице Зеленоградская, 9 при обходе территории сотрудники охраны Петровского кадетского корпуса обнаружили повреждения окна: в 13 местах отверстия предположительно от выстрелов пневматического оружия», — сказал собеседник РИА «Новости».
Он пояснил, что размер причиненного ущерба устанавливается.
Правоохранительные органы проводят по этому факту проверку.