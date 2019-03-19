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Здание кадетского корпуса обстреляли в Москве 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
Полицейские проводят проверку после обнаружения следов от выстрелов на стеклах кадетского корпуса в Москве, сообщил источник в правоохранительных органах.
«В понедельник утром на улице Зеленоградская, 9 при обходе территории сотрудники охраны Петровского кадетского корпуса обнаружили повреждения окна: в 13 местах отверстия предположительно от выстрелов пневматического оружия», — сказал собеседник РИА «Новости».
Он пояснил, что размер причиненного ущерба устанавливается.
Правоохранительные органы проводят по этому факту проверку.
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