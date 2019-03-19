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В Сургуте во время свадьбы задержали жениха с автоматом 

Вести.Ru + ещё 2 2 часа назад
Житель Сургута стал фигурантом уголовного дело о хулиганстве, с размахом отметив собственную свадьбу — на парковке в присутствии гостей он открыл стрельбу из автомата. Шумные забавы молодоженов попали в объектив камеры наблюдения.
Описанные события произошли в минувшие выходные, а полицейских на стоянку у культурного центра вызвали напуганные стрельбой очевидцы. Впрочем, на месте стражи порядка обнаружили только шесть гильз — свадебный кортеж к тому моменту уже уехал. В городе ввели план "Перехват", и вскоре стрелка задержали — им оказался 31-летний местный житель.
Торжественные мероприятия продолжились в отделении полиции: мужчина не стал скрывать своих намерений, тем паче в салоне его автомобиля обнаружили охолощенный автомат. Теперь по статье "Хулиганство" ему грозит до пяти лет лишения свободы, а о свадебном путешествии остается только мечтать — суд отпустил его под подписку о невыезде.
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Криминал , Видео , Происшествия , Сургут
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